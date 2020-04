Le troisième remasterisé arrive sur PC, PS4 et Xbox One, selon ESRB

Par Stephany Nunneley,

Samedi 4 avril 2020 20:16 GMT

On dirait une version remasterisée de Saints Row: The Third arrive, selon l’ESRB.

Le Entertainment Software Ratings Board (ESRB) a divulgué une version remaniée de Saints Row: le troisième. La note transmise note qu’il arrive sur PC, PlayStation 4 et Xbox One (via Eurogamer).

Bien sûr, THQ Nordic n’a pas encore annoncé de remasterisation du jeu, il semble donc que l’ESRB ait gâché la surprise.

Le jeu a été initialement publié en 2011 pour les consoles de dernière génération et les PC, avant de se diriger vers Nintendo Switch l’année dernière. Saints Row 4: Réélu a également été réédité pour Switch plus tôt cette année en mars.

Le jeu étant sorti, nous nous attendons à ce que l’éditeur fasse une annonce officielle dans un proche avenir. De plus, cette année, nous entendrons tout sur la prochaine entrée de la série Saints Row.

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}