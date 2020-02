Le Typhoon Studios a plus d’influence sur les jeux que la puissance de la PS5 et de la Xbox Series X

Une technologie qui permet de maintenir des simulations à grande échelle et des mondes persistants dans les jeux.

Il manque de moins en moins pour le lancement de la nouvelle génération de consoles: PS5 et Xbox Series X. Deux consoles quiils promettent un bond très significatif en termes de performances, avec une plus grande puissance pour les jeux, même si certains pensent quela puissance n’est peut-être pas aussi importante que le cloud computingface à la prochaine génération.

Les nouvelles fonctionnalités n’influenceront pas autant que le cloud Alex HutchinsonC’est ce que tu pensesAlex Hutchinson, fondateur de Typhoon Studios et ancien directeur d’Assassin’s Creed III et Far Cry 4, quiconsidérez que c’est le cloud, et non le nouveau matériel le plus puissant, qui signifiera le grand changementDans cette génération. Dans une interview pour Gaming Bolt, le développeur vétéran a déclaré queles nouveaux SSD haute vitesse ou la mémoire GDDR6 série Xils n’auront aucun impact “du point de vue du design”.

À cet égard, Hutchinson a également indiqué queProcesseurs Zen 2des nouvelles consoles “sont plus de puissance, mais je pense que le cloud etla possibilité de faire des simulations à grande échelle et de la persistance sera la grande nouvellede cette génération, pas tant les boîtes elles-mêmes, mais ce à quoi elles se connectent lorsque vous ne regardez pas. “

Il ne fait aucun doute quele cloud offre de nombreuses possibilitéslors de calculs complexes, quelque chose qui donne sûrement beaucoup de jeu à la prochaine génération avec des mondes plus denses et plus peuplés. Pas en vain,Phil Spencer lui-même, de Microsoft, a récemment commenté que la vraie bataille de la prochaine génération est dans le cloud.

En tout cas,il y a encore beaucoup à voir et à apprendre sur les consoles de nouvelle génération, au-delà des avantages techniques annoncés. De la Xbox Series X, nous connaissons son apparence extérieure et certains titres tels que Hellblade II avec son spectaculaire triler. Et la PlayStation 5 n’a montré que son logo, en plus de son site officiel, bien qu’il ne devrait pas en rester beaucoup pour en savoir plus sur les deux, car ils sont prévus pour plus tard cette année.

En savoir plus sur: Xbox Series X, PlayStation 5 et Cloud Game.

.