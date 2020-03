Le vétérinaire de Nintendo Fils-Aimé rejoint le conseil d’administration de GameStop

L’ancien chef de Nintendo of America Reggie Fils-Aimé (photo) a été nommé au conseil d’administration du détaillant en difficulté GameStop.

La société a révélé que l’alun de Nintendo se joindrait au 20 avril. Fils-Aimé a quitté Nintendo en 2019 après y avoir rejoint en 2006.

Il a été nommé aux côtés de l’ancien patron de Walmart aux États-Unis, William Simon, et de l’actuel président et chef de la direction de PetSmart James Symancyk, qui se joindront immédiatement.

«Au nom de l’ensemble du conseil d’administration et de l’équipe de direction, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à Dan, Gerald, Larry et Steve pour leurs contributions importantes à GameStop», a déclaré la présidente de la société, Kathy Vrabeck.

“Au cours de son mandat, la Société a réalisé d’importants progrès dans la réalisation de son objectif de devenir un détaillant omnicanal de premier plan avec une part de marché supérieure dans la catégorie des jeux, et nous apprécions son leadership, ses conseils et son service réfléchis. Pour l’avenir, nous sommes ravis des progrès notre nouvelle équipe de direction a fait jusqu’à présent. Nous sommes convaincus qu’ils continueront d’accélérer le redressement et la transformation de la société pour générer de la valeur pour les actionnaires alors qu’ils recherchent des opportunités de créer des expériences de divertissement significatives pour nos clients et d’améliorer les partenariats avec les éditeurs de jeux et les développeurs de consoles et de PC. “

Le PDG de GameStop, George Sherman, a ajouté: «Les améliorations apportées au rafraîchissement du conseil d’administration et à la gouvernance annoncées aujourd’hui représentent une étape importante dans la transformation de GameStop alors que nous continuons à faire évoluer la stratégie commerciale de la société pour réussir à long terme. Nous sommes heureux d’accueillir Reggie, Bill et J.K. au tableau. Ils sont chacun hautement qualifiés et apportent une expérience significative et pertinente à notre redressement. Nous sommes impatients de bénéficier immédiatement de leur expertise et de leurs perspectives alors que nous naviguons dans les environnements de jeu et de vente au détail en évolution, exécutons nos initiatives stratégiques et préparons la Société à maximiser la création de valeur associée à la prochaine génération de lancements de consoles plus tard cette année. »

Ces rendez-vous arrivent à un moment intéressant pour GameStop. L’entreprise essaie désespérément de faire fonctionner son entreprise dans le paysage actuel. Le détaillant a annoncé qu’il allait fermer ses magasins nordiques à la fin de 2019, dans l’espoir d’économiser 15 millions de dollars dans le processus.