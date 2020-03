Le vétérinaire de Sledgehammer Condrey déplore “son influence frustrante”

L’ancien chef de studio de Call of Duty: le fabricant de la Seconde Guerre mondiale, Sledgehammer Games Michael Condrey (photo) a déclaré qu’il y avait certains aspects du développement sur lesquels l’entreprise avait le contrôle.

Répondant aux demandes de renseignements sur le jumelage de Call of Duty sur Twitter, Condrey a déclaré que le studio avait “une influence frustrante” sur des parties importantes de l’expérience de jeu, y compris l’analyse, le jumelage et la monétisation. Il a déclaré que ces décisions avaient été prises par le géant américain de l’édition Activision.

“Analytique, matchmaking basé sur les compétences, monétisation, couverture des serveurs dédiés, etc., tous issus des équipes centrales de production et de technologie d’ATVI”, a écrit Condrey.

“Frustramment peu d’influence sur ces décisions de corp malgré leur impact sur nos jeux et la communauté COD.”

Condrey répondait aux plaintes de l’ancien joueur pro de Call of Duty Matthew “Nadeshot” Haag au sujet du système de matchmaking basé sur les compétences de la série tout en n’ayant pas de mode de jeu avec classement.

“Je ne comprendrai jamais pourquoi Call of Duty se donne la peine de mettre en œuvre un matchmaking basé sur les compétences, mais n’ajoutera pas de système de classement”, a-t-il déclaré.

“Si vous allez me confronter à de meilleurs joueurs, pourquoi ne puis-je pas avoir un rang dont je peux être fier et travailler?”

Condrey a quitté Activision après que lui et son collègue, le patron de Sledgehammer, Glen Schofield, aient pris des postes de direction au géant de l’édition en décembre 2018. On a peu entendu parler de ces rôles, mais Condrey est parti et a été nommé à la tête du nouveau studio 2K Silicon Valley de Take-Two en février. 2019. Cette tenue a été nommée 31e Union en février de cette année.

Pendant ce temps, Schofield dirige le nouveau studio Striking Distance basé à San Ramon, en Californie, à PUBG Corp.