Le vétérinaire Platinum Minami est le PDG du développeur de remake de Resident Evil 3

L’ancien PDG de PlatinumGames Tatsuya Minami (photo) est maintenant le directeur général de M-Two Inc.

C’est selon VGC, qui rapporte que le développeur soutenu par Capcom, qui est derrière le remake Resident Evil 3 qui sera bientôt lancé, selon les crédits de ce jeu.

Cela fait suite à un précédent rapport de VGC selon lequel Minami dirigeait le nouveau studio en décembre 2019.

Minami a travaillé chez Capcom à l’époque, développant pour certaines des adresses IP les plus emblématiques de l’éditeur japonais telles que Street Fighter, Devil May Cry et, oui, Resident Evil. En 2006, il a quitté et créé le développeur Odd Ltd qui a fusionné avec Seeds Inc l’année suivante.

En mars 2016, Minami a quitté son poste de président et chef de la direction de PlatinumGames avant d’être remplacé par Kenichi Sato.

Resident Evil 3 propose de nombreux vétérinaires Capcom et PlatinumGames. Tsutomu Teranishi, qui avait auparavant travaillé avec Minami sur la franchise Mega Man, a tenu un rôle de designer. Pendant ce temps, l’ancien employé Platinum Kiyohiko Sakata était le directeur du jeu pour le titre.

L’embargo de révision pour le titre est en hausse avec un accueil globalement positif. Il fait suite au remake de Resident Evil 2 de 2019, qui a maintenant déplacé plus d’exemplaires que l’original de 1998. Le titre était le plus grand lancement de la franchise sur Steam à ce jour lorsqu’il a été lancé en janvier 2019.

En mars de la même année, nous avons rencontré Antoine Molant, le responsable marketing de Capcom au Royaume-Uni, pour discuter de la façon dont l’éditeur japonais a récupéré son mojo sur PC avec Resident Evil 2, Monster Hunter World et Devil May Cry 5.