Le vice-président de Naughty Dog reconnaît le travail de son équipe après la critique de Crunch

Hier, un rapport a été publié qui parlait de la période critique que les employés de Naughty Dog vivent avant la prochaine clôture du développement de The Last of Us: Part II. Peu de temps après sa publication, un ancien employé de Naughty Dog a partagé son expérience dans l’étude et a renforcé les témoignages de crunch, ce qui a laissé le développeur mal à ses pratiques de travail, avant lesquelles le vice-président de l’étude a salué le travail de votre équipe.

Après que Jason Schreier a publié son article dans Kotaku sur le resserrement de Naughty Dog, le célèbre animateur Jonathan Cooper a parlé de son expérience en studio et a confirmé ce qui avait été dit concernant son environnement de travail, bien que dans son cas, il ne l’ait pas fait. il y avait des jours si pénibles. Selon le développeur, avant de quitter le studio, son dernier chèque a été retenu car il devait au préalable signer un accord précisant qu’il ne pouvait pas divulguer les “pratiques de production” du studio.

Cooper mentionne que les conteurs ont travaillé en moyenne 46 heures par semaine et qu’il n’a personnellement jamais dépassé 55 heures. Cependant, il ne pouvait pas en dire autant des animateurs de gameplay, car ils devaient travailler des jours intenses pour que la démo de septembre dernier soit prête. En conséquence, par exemple, il rapporte qu’un de ses amis a été hospitalisé.

Au cas où vous l’auriez manqué: Ce n’est pas la première fois que d’anciens employés de Naughty Dog affirment avoir été victimes de la crise.

La réputation de Los Angeles en matière de crise est très mauvaise

Les artistes expérimentés sont difficiles à trouver à Los Angeles, donc le studio a même embauché des artistes de cinéma, qui n’ont pas assez d’expérience pour articuler des scènes, dit Cooper. D’autre part, l’équipe de conception avait des employés inexpérimentés avec peu de carrière dans l’industrie, et dans l’ensemble, cela a pris plus de temps pour se préparer; en fait, il dit que ce déséquilibre rend le processus plus semblable à une formation qu’à un emploi, et c’est l’une des causes de la crise. En ce sens, il a attribué une grande partie du succès à Sony couvrant les frais du retard plus qu’à la capacité, car il considère que si l’équipe avait eu des talents supérieurs, The Last of Us: Part II aurait fait ses débuts il y a 1 an.

Selon Cooper, une partie du problème est la façon de travailler pour ce genre d’emplois, dans lesquels ils n’ont pas les avantages d’un emploi à temps plein. Pour cette raison et parce qu’il voulait travailler avec les meilleurs, il a décidé de quitter le studio, car ce n’est plus le studio et a recommandé de ne pas y travailler jusqu’à ce qu’ils priorisent la rétention des talents.

En fin de compte, les jeux linéaires de ND ont une formule et ils mettent à l’épreuve leur merde. Bien que talentueux, leur succès est dû en grande partie aux retards de financement des poches profondes de Sony plutôt qu’à la seule compétence. Une équipe plus senior aurait expédié TLOU2 il y a un an.

– Jonathan Cooper (@GameAnim) 12 mars 2020

Naughty Dog soutient son équipe de développement

Compte tenu des différents signes, le directeur de The Last of Us: Part II, écrivain et vice-président de l’étude, Neil Druckmann, en a parlé et a profité de l’occasion pour louer le travail de son équipe d’animation et a assuré qu’ils ont la meilleure équipe, car ils ont compétences et connaissances étendues.

«Même après des années de travail, je suis toujours impressionné par l’animation de The Last of Us: Part II. Nous avons l’une des meilleures équipes d’animation de l’industrie – sinon la meilleure – à la fois en pure animation et en expertise technique. J’ai hâte qu’ils essaient notre travail incroyable », a déclaré Druckmann.

Même après des années de travail, je suis toujours époustouflé par l’animation de la partie II. Nous avons l’une – sinon la – meilleure équipe d’animation de l’industrie – à la fois en compétences d’animation brutes et en connaissances techniques. J’ai hâte que vous fassiez l’expérience de leur travail incroyable.

– Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 13 mars 2020

Que pensez-vous des déclarations des deux créateurs? Quelle est votre opinion sur les heures de travail pénibles? Dites-le nous dans les commentaires.

Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées à Naughty Dog en consultant cette page.

Restez informé avec nous, à LEVEL UP.

Source

.