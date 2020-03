Le vrai clown tueur qui a inspiré Twisty d’AHS – True Fiction

Pour certains clowns, cela signifie de grands sourires, des pieds souples et des ornements de revers qui vaporisent de l’eau de manière inattendue sur votre visage. Pour d’autres, cependant, la vue des amuseurs pour enfants ornés de maquillage est traumatisante. En ce qui concerne les phobies, les clowns sont étonnamment communs. À tout le moins, un grand nombre de personnes conviendront qu’il y a quelque chose de troublant à leur sujet.

Cela, en partie, a à voir avec la fiction qui les entoure. Que ce soit Pennywise de Stephen King’s It ou Twisty d’American Horror Story (une entrée plus récente, mais tout aussi effrayante, au panthéon des artistes de cirque tueurs), les médias ont renforcé l’idée que les clowns devaient être craints. Il n’est donc pas étonnant qu’ils existent comme une terreur pour les enfants et les adultes.

Mais d’où vient cette peur des clowns? Eh bien, cela provenait en fait d’une série de meurtres très réels et très horribles perpétrés par un homme en costume de clown.

Dans cet épisode de True Fiction, Kurt Indovina plonge dans le clown meurtrier le plus notoire de tous, le tueur en série réel John Wayne Gacy. S’adressant à Ryan, Greg et Lucy de l’équipe de GameSpot Universe, il se penche sur la vie et les crimes de Gacy, explore comment il a influencé la fiction d’horreur, influencé notre peur des clowns.

Pour plus de True Fiction, rendez-vous sur la playlist YouTube, où vous trouverez des épisodes sur Twin Peaks, Jackie Chan, Star Wars, et plus encore.