Le Witcher 3 pour Nintendo Switch est sauvegardé avec un PC et de nouvelles options graphiques

Par Mario Gmez / 18 février 2020, 20h30

Bien que le bien-aimé The Witcher III soit arrivé dans les magasins il y a cinq ans,CD ProjektIl continue de faire plaisir aux fans aujourd’hui. Les dernières nouvelles proviennent de la dernière adaptation de Nintendo Switch (appeléeThe Witcher 3: Wild Hunt – Edition complète) qui vient d’être mis à jour vers la version 3.6 pour accueillir de nombreuses nouvelles fonctionnalités.

Parmi les plus attractifs figurent la mise en œuvre decroix sauvéeavec la version PC, que nous ayons acheté ce dernier dans GOG ou Steam. En d’autres termes, il est désormais possible de jouer et de continuer le même jeu, que nous soyons à la maison ou dans la rue, une fois que les comptes des deux plateformes sont liés.

Le patch 3.6 enregistre le cross-over avec PC via Steam et GOGD’un autre côté, ils font également leurs débutsnouvelles options de configuration graphiqueDans Nintendo Switch: plus précisément, nous parlons des effets de la profondeur de champ, du lissage des contours, de la distorsion du mouvement et de l’aberration chromatique, rien n’a été détaillé sur l’impact de ceux-ci sur les performances du programme, mais nous supposons qu’il restera autour les 30 FPS auxquels il est fermé par défaut même avec tous les effets activés.

Bien que ce soient les nouvelles d’un poids plus important, elles ne sont pas les seules: le patch comprend également de nombreuxoptimisationsperformances, solutions d’erreur, options de localisation pour certaines régions et même prise en charge du contrôle tactile, l’une des fonctionnalités les plus ignorées de la console hybride.

Comme vous pouvez le voir, The Witcher est toujours en très bonne santé malgré son âge. Une partie de son succès vient de la série homonyme Netflix, qui a considérablement augmenté les ventes de jeux CD Projekt et a déjà les yeux rivés sur le casting de sa deuxième saison.

