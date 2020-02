Le Wondeful 101 arriverait sur Switch via Kickstarter, selon des rumeurs

Ces derniers jours, on parle beaucoup de l’arrivée possible de The Wonderful 101 à Nintendo Commutateur, l’un de ces titres qui, à ce stade du jeu, est toujours exclusif à Wii U, en raison d’une image publiée par Hideki Kamiya, l’un des responsables de Plantinum Games. Maintenant, cette rumeur n’a cessé de s’intensifier et on parle de l’arrivée de ce jeu à l’hybride grâce à un projet de Kickstarter. Attentif aux lignes suivantes pour connaître chacun des détails de ces informations qui pourraient être confirmées ou refusées dans un délai très court!

Le Wonderful 101 arriverait sur Nintendo Switch et même sur PS4 grâce à une campagne Kickstarter

À l’heure actuelle, il est courant que certains petits studios utilisent Kickstarter comme moyen de financer leurs premiers titres, et il se peut qu’une autre étude déjà un peu plus consolidée, Platinum Games, utilise cette plate-forme pour que The Wonderful 101 accéder à Nintendo Switch (et jusqu’à PS4). Selon certaines personnes ayant des contacts dans l’industrie, le Kickstarter à travers lequel ce port pourrait être financé, il serait lancé le lundi 3 février 2020 (dont Platinum Games a déjà créé un profil sur la plateforme), et ce serait le dernier espoir pour ce titre d’atteindre la génération actuelle de consoles , car aucune société de distribution ne souhaite le publier en raison de ses mauvaises ventes sur Wii U (Bien que ceux qui l’ont joué parlent très bien de lui). En outre, même pas Nintendo J’aurais aimé publier le jeu, donc Platinum Games n’a pas d’autre choix que de faire confiance aux joueurs pour rendre ce port possible.

Cependant, nous devons souligner une fois de plus que ces informations ne sont qu’une rumeur qui a gagné en force car plusieurs sources en ont parlé, sans avoir de confirmation officielle, donc tout ce que nous pouvons faire pour le moment Savoir si cette relance de The Wonderful 101 via Kickstarter, c’est attendre la date dont parlent les rumeurs.

