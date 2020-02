Le Wonderful 101 a déjà une date de sortie officielle

PlatinumGames est l’une des sociétés les plus appréciées de tous les amateurs de jeux vidéo, mais surtout pour les fans de hack et slash. Cette société japonaise a été chargée de donner vie à des jeux tels que la saga NieR: Automata, Bayonetta ou Astral Chain, entre autres. Il y a quelques semaines, PlatinumGames a lancé sa campagne Platinum 4, un site Internet où quatre projets de la société seront annoncés au cours de ces mois. Aujourd’hui, son deuxième projet est sorti, jamais mieux, intitulé Project G.G., un nouveau titre qui clôturerait une trilogie de super-héros créée par Kamiya.

Wonder Red et son équipe se rechargent en mai

L’un des jeux les plus en vogue ces dernières semaines est The Wonderful 101: Remastered. Évidemment, comme vous le savez tous, ce fut la première annonce dévoilée de la campagne Platinum 4. Cette remasterisation se fera grâce au soutien reçu par le Kickstarter qui a lancé PlatinumGames pour pouvoir la diffuser. Au début, il était annoncé que le jeu serait lancé en avril, mais aujourd’hui, nous avons enfin connu la date de sortie exacte, grâce à une annonce officielle.

Le jeu sortira sur Nintendo Switch, PS4 et PC le 19 mai en Amérique. Il arrive en Europe quelques jours plus tard, plus précisément le jour 22 mai. Cependant, au Japon, c’est là qu’il sera mis en vente plus tard, devant attendre le 11 juin pour pouvoir rejouer avec Wonder Red et compagnie. Que pensez-vous de la date? Avez-vous hâte à la nouvelle arrivée des super-héros de Platinum? Nous le faisons!

