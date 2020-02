Le Wonderful 101 est arrivé à Kickstarter et sa campagne le brise

MISE À JOUR 1

Vouliez-vous jouer à The Wonderful 101 sur PlayStation 4? Nous avons une bonne nouvelle pour vous: la campagne de financement Kickstarter a atteint 500 000 USD. C’est pourquoi le projet PlatinumGames atteindra également la console Sony.

MISE À JOUR

En environ 1 heure, la campagne de financement The Wonderful 101: Remastered a permis de collecter plus de 250 000 USD. Cela signifie que le jeu pour Nintendo Wii U arrivera également sur PC via Steam.

Note originale

Comme plusieurs rumeurs l’ont déjà souligné, PlatinumGames a décidé de ramener The Wonderful 101 dans une version remasterisée via Kickstarter. Il y a quelques minutes, l’étude a commencé sa campagne de financement, qui a atteint son objectif plus rapidement que nous n’avons pu publier une note sur le sujet.

Quelques minutes avant le début de la campagne Wonderful 101 sur Kickstarter, PlatinumGames a réussi à lever les 5 425 000 ¥ JPY (environ 50 000 $ USD) qu’il cherchait pour faire du projet une réalité sur Nintendo Switch. En fait, au moment de la publication de cette note, la campagne avait levé 14 138 765 JPY (environ 130 000 USD) grâce au soutien de 1967 sponsors.

Cependant, il est important de noter que la campagne de financement n’est pas terminée et qu’il reste encore 31 jours pour collecter plus d’argent. Bien que cela puisse sembler inutile, PlatinumGames et la communauté cherchent actuellement à atteindre leurs objectifs de collecte de fonds afin que The Wonderful 101 puisse atteindre plus de plateformes. Selon le développeur, ils doivent obtenir 250 000 $ USD pour l’emporter sur PC, tandis que la campagne devra obtenir 500 000 $ USD pour être disponible sur PlayStation 4. Il convient de mentionner que l’étude a prévu d’autres objectifs de collecte, qui restent secrets.

Unissons-nous sur Kickstarter et faisons de The Wonderful 101: Remastered une réalité! # ALLFOR101 # Platinum4 #Kickstarter https://t.co/5i8iwBiL9K pic.twitter.com/ZnHLJDnKlk

– PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 3 février 2020

Si vous venez d’entendre parler de ce Kickstarter et que vous souhaitez le soutenir, vous devez savoir que si vous contribuez 35 $ USD, vous recevrez une copie numérique de The Wonderful 101, tandis qu’avec 40 $ USD (plus les importations et les frais d’expédition), vous recevrez une copie physique qui aura une couverture exclusive. . Pour votre part, vous contribuez à plus de 100 $ USD, vous pouvez prendre une copie du jeu et d’autres récompenses, comme avoir l’honneur d’être bloqué sur Twitter par Hideki Kamiya.

Il convient de mentionner que, dans la campagne, PlatinumGames mentionne que The Wonderful 101: Remastered est prêt en avril 2020. Nous serons en attente et vous informerons quand il y aura plus de détails sur son lancement.

Et vous, soutiendrez-vous la campagne The Wonderful 101 sur Kickstarter? Dites-le nous dans les commentaires.

The Wonderful 101 est un projet PlatinumGames qui a fait ses débuts exclusivement pour Nintendo Wii U. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet en cliquant ici.

.