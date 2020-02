Le Wonderful 101 est de retour et Kamiya explique la raison intéressante

Après avoir effacé les principaux objectifs et avoir été remarqué sur Internet, The Wonderful 101: Remastered atterrira sur toutes les plateformes de la génération actuelle, à l’exception de Xbox One, du moins pour l’instant. Avec l’argent collecté via Kickstarter, Platinum Games est déjà en train de préparer sa propre publication l’une de ses œuvres les plus remarquables et les plus discréditées.

Pour l’instant, ils ont collecté la somme énorme de près d’un million et demi de dollars, se retrouvant ainsi en route vers le prochain objectif de collecte de fonds, un remix de la bande originale accompagné d’un “invité spécial”. Bien que cette remasterisation ait été demandée par des milliers de followers, Beaucoup de gens se demandent pourquoi Platinum Games était si désireux de ramener The Wonderful 101. Eh bien, Hideki Kamiya, directeur du titre, a clarifié cette question dans une déclaration qu’il a faite au portail anglophone Nintendo Everything.

«Hideki Kamiya: Eh bien, en 2013, nous avons publié The Wonderful 101 sur Wii U et, pour diverses raisons, ce n’était pas un effort économique rentable pour nous. Depuis lors, Inaba et moi nous sommes lamentés car plus de joueurs ne pouvaient pas apprécier le jeu.

Je ne sais pas quand nous avons commencé à parler pour la première fois de le ramener sur les nouvelles plateformes, mais nous avons d’abord dû vérifier avec Nintendo. Lorsque nous nous sommes assis avec eux, nous avons expliqué notre situation: comment le jeu n’a pas été un succès lors de son lancement et comment nous avons prévu de le ramener sur les consoles les plus modernes.

Ce que je veux dire, c’est que nous avons été très déçus, vous comprenez? Nous avons travaillé très dur pour créer ce jeu de grand calibre et nous attendions avec impatience que de nombreux joueurs y jouent, mais cela ne s’est jamais produit. Du fait de nos négociations, la convivialité de Nintendo a rendu possible le portage et cette campagne. »

Grâce à ces déclarations, il est très clair pour nous que Platinum Games avait le désir de ramener l’une de ses créations les plus appréciées, car en tant que développeurs, elles sont, que tout le monde a maintenant la possibilité de jouer sur n’importe quelle plateforme, ça doit être une grande satisfaction, surtout après avoir travaillé si dur. Ici, dans l’éditorial, nous attendons avec impatience le mois d’avril pour regonfler la dent (et ceux qui ne l’ont pas fait, vous n’avez aucune excuse) et découvrir par nous-mêmes que l’on a l’impression que The Wonderful 101 profite des machines les plus modernes . Et vous?

