Le Wonderful 101 est possible grâce à la “gentillesse de Nintendo”

Ce qui tout au long du week-end dernier a été rumeur hier, c’est devenu une nouvelle cohérente: PlatinumGames a lancé une campagne Kickstarter pour remasteriser son classique The Wonderful 101 pour Nintendo Switch mais aussi pour Steam et Playstation 4 (sans nouvelles d’un port pour Xbox One pour le moment). Une campagne qui a obtenu le financement nécessaire pour devenir une réalité très peu d’heures.

Au-delà de l’idée de relancer la marque The Wonderful 101, ce qui est vraiment frappant, c’est qu’il apparaît sur d’autres plateformes (le jeu a été initialement lancé en Wii U) et le faire également campagne de mécénat. Ce dernier, selon le responsable de l’étude Atsushi Inaba, est dû à la «La gentillesse de Nintendo», comme expliqué dans les déclarations Nintendo Everything.

«PlatinumGames a la réputation d’être une entreprise de haute qualité qui connaît bien son produit. Nous sommes très reconnaissants de cette réputation mais, pour être honnête, nous ne sommes que des développeurs; Nous ne pouvons pas publier nous-mêmes. Il existe de nombreux moyens pour lesquels nous n’avons ni capital ni ressources pour faire des choses comme ça. Et maintenant que la gentillesse de Nintendo nous permet de nous étendre à d’autres plateformes, nous voulons le faire nous-mêmes. Nous sommes une entreprise qui a une excellente relation avec les joueurs et nous sommes fiers d’avoir une relation aussi étroite avec les fans de nos jeux. Donc, avec cela à l’esprit lorsque nous avons décidé de publier le jeu, nous avons pensé: “Nous allons travailler directement avec les joueurs pour y arriver”, et Kickstarter était le choix le plus logique pour ce que nous voulions réaliser.

La campagne de The Wonderful 101 Remastered Il n’a cessé d’accumuler des mécènes au cours de sa 24 premières heures et il sera toujours ouvert pendant 31 prochains jours. Cela ne semble pas non plus être la seule surprise PlatinumGames à cet égard, étant donné que son site Web # Platinum4 implique qu’ils doivent encore être révélés trois autres projets.

