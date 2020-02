Le Wonderful 101 Kickstarter prévu pour Switch, versions PS4

Selon un premier rapport de GameXplain et plusieurs corroborations depuis, PlatinumGames a recours au crowdfunding pour amener The Wonderful 101 sur Switch et PS4. Suite à un post 4Chan apparemment inoffensif insinuant que Platinum lancerait un Kickstarter pour apporter The Wonderful 101 aux trois plates-formes de génération actuelle, GameXplain a confirmé avec des sources qui leur sont propres que la campagne est réelle, au moins pour Switch et PS4, et est dont le lancement est prévu le 3 février. Ils ont également trouvé un profil Kickstarter attribué à Platinum, mais ont noté que n’importe qui aurait pu faire la page. Tout cela fait suite à la taquinerie évidente d’hier de Platinum et au vague tweet de Sabi faisant référence au jeu.

En dehors de cela, de nombreux autres chiffres de l’industrie ont pesé sur différents aspects de la rumeur. L’analyste de l’industrie, le Dr Serkan Toto, l’ancien employé de Platinum JP Kellams et Liam Robertson de DidYouKnowGaming ont laissé entendre que, pour offrir The Wonderful 101 à plusieurs plateformes, Platinum a acquis la propriété intellectuelle de Nintendo.

Ensuite, vous êtes surpris.

– Dr Serkan Toto / Kantan Games Inc. (@serkantoto) 1er février 2020

Oui. La copropriété facilite la vente ou le don d’une propriété intellectuelle. Je parie que s’ils l’ont acheté, le KS va probablement être autour du coût de la participation IP. Je veux dire, si je le faisais, c’est ce que je ferais. https://t.co/oBp5EzoSeH

– JP Kellams (@synaesthesiajp) 1 février 2020

Essentiellement oui. Je ne sais pas s’ils le possèdent maintenant.

– Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) 1 février 2020

Robertson est également intervenu avec sa propre confirmation du Kickstarter, et a ajouté que le financement participatif n’était pas le plan A pour Platinum. Apparemment, ils ont acheté un peu The Wonderful 101, et personne (Nintendo inclus) n’était intéressé par la publication. Après que le jeu original ait explosé dans les ventes, ce n’est pas trop surprenant, mais là encore, c’était sur la Wii U. Je ne blâme pas Platinum de vouloir un nouveau départ sur les systèmes avec une base d’utilisateurs supérieure à 10.

La chose Kickstarter pour TW101 est vraie. J’ai attendu que Platinum l’annonce selon leurs conditions. La révélation a été fixée à lundi.

– Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) 1 février 2020

Le platine (apparemment) l’a présenté à différents éditeurs. Personne ne le voulait. Nintendo n’en voulait certainement pas. Kickstarter est un plan de secours.

– Liam Robertson (@Doctor_Cupcakes) 1 février 2020

Alors que les preuves et les confirmations crédibles se sont accumulées, nous n’avons que deux jours pour attendre la date de lancement supposée du Kickstarter. Ensuite, nous saurons si The Wonderful 101 a vraiment une autre chance. Des détails tels que la quantité demandée par Platinum, à qui appartient l’IP, s’ils ont ou non une version Xbox One à l’esprit, et bien plus devraient tous apparaître également.