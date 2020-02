Le Wonderful 101 Remaster a déjà été évalué en Australie

Quelques jours seulement après son annonce sur Kickstarter, The Wonderful 101: Remastered pour Nintendo Switch a déjà été évalué par l’Australian Classification Board. Comme la version originale, il a reçu une note “ PG ” pour l’orientation parentale, car il contient une légère violence fantasmatique et des références sexuelles.

Si vous n’avez pas joué au titre Wii U 2013 et vous vous demandez comment un petit jeu aussi brillant et coloré pourrait contenir des références coquines, voici un extrait de la revue d’Eurogamer:

La plupart des personnages féminins sont introduits avec des plans cul et boob, que je peux à peu près surmonter – avec ces modèles de personnages, ces actifs sont essentiellement des triangles de toute façon. Il existe également des tensions sexuelles souterraines, en particulier avec la base du 101, la Virgin Victory et son pilote Alice, mais celles-ci passeront sans doute au-dessus de la tête des enfants. L’inclusion époustouflante est une patronne que le Wonderful 101 appelle un «couguar» et qui fait plusieurs blagues sur la taille du pénis de Wonder Blue.

Et voici la note elle-même:

Comme l’a souligné Gematsu, la classification répertorie Nintendo., Ltd en tant qu’éditeur même si PlatinumGames a déclaré qu’il serait “auto-édité” pour la première fois. Cela pourrait facilement être une erreur de l’ACB, et à première vue, la plupart des mêmes informations de la liste originale de 2013 ont été copiées dans la nouvelle notation. Une différence clé, cependant, est le fait que le demandeur de la version remasterisée est PlatinumGames Inc. Pour référence, le demandeur d’origine en 2013 était Nintendo Australia.

À tout le moins, cette note suggère que le jeu est actuellement sur la bonne voie pour sa livraison estimée d’avril 2020. Avez-vous déjà soutenu ce titre? Dites le nous dans les commentaires.

