Le Wonderful 101 Remaster comprend une caméra améliorée et une meilleure interface | My Nintendo News

D’autres détails ont émergé concernant le remasterisation à venir du classique culte de la Wii U, The Wonderful 101 pour Nintendo Switch. Bien sûr, étant un remaster, il y aura des changements et ils prendront la forme d’un appareil photo bien amélioré et d’une meilleure interface à l’écran pour que les nouveaux arrivants se sentent plus les bienvenus. Voici ce que Platki Games Hideki Kamiya avait à dire:

«Nous avions la possibilité de jouer sur un seul écran sur la version originale de Wii U, où le deuxième écran était affiché dans le coin inférieur droit. Mais nous voulons profiter de cette occasion pour revoir le jeu pour ajuster ce qui se passe dans l’interface utilisateur. C’était le plus grand jeu que j’avais fait à l’époque, donc nous avions encore une idée des choses à l’époque. En y repensant maintenant, j’ai l’impression que certains aspects sont un peu rebutants ou non optimisés. Par exemple, avec le deuxième dans le coin, une partie de l’interface utilisateur a gêné ou simplement entravé l’expérience. Donc, même si les joueurs pouvaient utiliser le mode écran unique sur Wii U, j’ai l’impression que c’était en fait désavantageux. Nous voulions déplacer les choses, les rendre plus grandes ou plus petites et avoir beaucoup de modes différents dans l’original, mais nous avons fini par ne pas pouvoir y arriver.

Mais en plus de tout cela, nous examinons également le moindre détail. Tout au long de The Wonderful 101, la caméra se déplace en fonction de l’action qui se produit, comme une caméra descendante ou une caméra derrière l’épaule, etc. – parfois, c’est même semblable à un tireur avec le joueur appuyant sur un certain bouton pour le feu et ainsi de suite. Et je pense qu’il y a certains éléments de l’interface utilisateur qui ne sont pas aussi optimisés que nous le souhaiterions. Certains joueurs peuvent être devenus confus lors de certains changements de mode de jeu où ils ne savaient pas sur quel bouton appuyer ou quoi faire. C’est le genre de choses que nous voulons ajuster pour créer une expérience plus intuitive et agréable pour le joueur. »

