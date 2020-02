Le Wonderful 101 Remaster obtient deux nouveaux objectifs extensibles Kickstarter

Au moment de la rédaction, la campagne Kickstarter pour une version remasterisée de The Wonderful 101 est désormais soutenu par plus de 12 000 personnes. Platinum a déjà suivi cela en prenant Twitter et en remerciant tout le monde pour le soutien considérable.

Maintenant que les objectifs étendus pour toutes les plateformes ont été atteints, Platinum en a lancé quelques-uns de plus. Le premier est un mode “Time Attack” qui sera débloqué à la barre du million de dollars, et une toute nouvelle aventure à défilement horizontal intitulée “La première mission de Luka” – avec le jeune héros – recevra également le feu vert si la campagne atteint 1,5 $. million. Jetez un œil ci-dessous:

Bien que le remaster recevra des modes supplémentaires, lors d’une interview au Tokyo Game Show en septembre dernier, le réalisateur Hideki Kamiya a apparemment déclaré qu’il n’y aurait pas de nouveaux héros ou de contenu de gameplay. Voici comment Polygon l’a expliqué:

Bien qu’il n’y ait pas de nouveaux héros ou de contenu de jeu, Kamiya a déclaré que Platinum souhaitait ajouter de nouveaux modes à The Wonderful 101: Remastered. L’ajout de nouveaux modes dépend des objectifs d’extension du jeu.



