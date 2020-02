Le Wonderful 101 Remastered arrivera dans l’ouest en mai 2020

Aujourd’hui a été une journée très intéressante pour Platinum Games, non seulement ils ont révélé les premières informations sur Project GG, leur prochain grand jeu qui fait partie de l’initiative “Platinum4”, mais cela Ils ont enfin annoncé quand le remastering de The Wonderful 101 sera disponible.

Le Wonderful 101 Remastered sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC le 19 mai en Amérique, 22 mai en Europe et 11 juin au Japon. Sans aucun doute, quelque chose d’assez rapide, d’autant plus que le kickstarter a été annoncé plus tôt ce mois-ci, bien que le développement, sûrement, ait déjà pris un certain temps.

En parlant de The Wonderful 101, Hideki Kamiya explique pourquoi il devrait remasteriser ce jeu. De même, Platinum Games souhaite faire une suite à ce jeu de héros.

Via: Platinum Games

