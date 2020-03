Le Wonderful 101 Remastered aura une autre mission complètement nouvelle

La campagne de financement Wonderful 101 Remastered touche à sa fin. Cela ne signifie pas qu’il n’y aurait pas de surprise. Grâce au soutien des fans, le jeu a pu recevoir quelques ajouts de gameplay et aujourd’hui, presque 1 jour après la fin de la campagne, ils ont réussi à débloquer un nouvel ajout.

Depuis le lancement de cette initiative, les sponsors ont réussi à débloquer plusieurs objectifs qui feraient de la mise en œuvre des améliorations de la remasterisation une réalité. Tout d’abord, les versions pour Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC ont été déverrouillées. Peu de temps après, de nouveaux ajouts au jeu ont commencé à être confirmés, comme un mode contre la montre, une bande originale de remix et une nouvelle mission, appelée Première mission de Luka, qui raconterait l’histoire de ce jeune héros à travers un niveau 2D.

Ensuite, il est devenu connu qu’une deuxième mission avec ce style, la deuxième mission de Luka, faisait partie des récompenses les plus élevées. Le but était très loin, mais un peu plus de 24 heures après la fin de la campagne, les sponsors ont réussi à le débloquer, ce sera donc une réalité pour la remasterisation.

Il n’y a aucune description de cette deuxième mission, mais elle devrait étendre l’aventure initiale de Luka, qui est l’un des étudiants du professeur Will Wedgewood, mieux connu pour être le Wonder-Red. Ce gars déteste le Wonderful 101, mais vous devrez jouer cette mission pour savoir pourquoi. Contrairement à la livraison d’origine, ces missions seront en 2D et vous ne contrôlerez que Luka.

Voici à quoi ressemblera la première mission de Luka

D’un autre côté, un autre objectif a été révélé: l’ajout de nouvelles langues, qui s’ajoute à l’enregistrement de certaines chansons avec un orchestre; Malheureusement, compte tenu du fait qu’il ne reste que moins d’un jour avant la fin de la campagne, tout indique qu’ils ne se réaliseront pas, car ils ont besoin de 2,5 $ MDD et 2,5 $ MDD.

Grâce à tous nos merveilleux donateurs, nous avons atteint 2 millions de dollars de soutien. La deuxième mission de Luka est GO! # ALLFOR101 pic.twitter.com/Bq47Mh6UVm

– PlatinumGames Inc. (@platinumgames) 5 mars 2020

Objectifs actuels de la campagne Kickstarter

Que pensez-vous de cette surprise? Vous attendiez-vous à ce que la campagne aille si loin? Dites-le nous dans les commentaires.

Si vous voulez célébrer avec PlatinumGames le grand succès de la campagne The Wonderful 101 Remastered, vous ne voudrez pas manquer l’événement qui est prêt pour demain.

Le Wonderful 101 Remastered sera disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et PC. Vous pouvez en savoir plus sur ce titre si vous visitez cette page.

