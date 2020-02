Le Yacht Club est heureux de continuer à faire des jeux Shovel Knight “pour toujours et toujours”

Après un cycle de développement de cinq ans, Yacht Club Games a enfin terminé Shovel Knight: Treasure Trove. Cela ne signifie pas nécessairement que cela soit fait avec le personnage indé emblématique. En fait, il a déjà annoncé Pelle Knight Dig – un projet commun avec la talentueuse équipe de Nitrome (connue pour des titres tels que Poulet à la bombe).

Lors d’une récente apparition sur le podcast Nintendo Power, l’artiste Treasure Trove Sandy Gordon a expliqué comment l’équipe pourrait continuer à créer des jeux avec le héros indépendant pendant très longtemps. Le directeur de Treasure Trove, Sean Velasco, a ajouté à cela, en déclarant qu’ils n’arrêteraient jamais de faire des jeux sur le personnage:

On va continuer à faire des trucs de Shovel Knight pour toujours et toujours et toujours

Donc, vous l’avez – Shovel Knight est là pour rester. Cela nous fait nous demander ce que le Yacht Club aurait pu planifier pour l’avenir. Mis à part Shovel Knight Dig, le seul autre jeu auquel nous savons qu’il est lié est le jeu de plateforme ninja 8 bits Cyber ​​Shadow par Mechanical Head Studios.

Souhaitez-vous que le Yacht Club se concentre davantage sur Shovel Knight à l’avenir? Pensez-vous que ce personnage pourrait devenir aussi intemporel que certaines autres mascottes de jeux vidéo? Partagez vos réflexions ci-dessous.

