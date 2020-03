L’E3 2020 a été annulé en pariant sur un événement en ligne, est-ce l’avenir de la grande foire du jeu vidéo?

La crise des coronavirus force cette décision, et les grandes marques préparent déjà leurs événements digitaux.

Ces derniers jours, la nouvelle qu’aucun fan de jeu vidéo ne voulait entendre est devenue officielle. L’E3 2020 est annulé en raison de la crise des coronavirus, ce qui a été pour beaucoup le coup d’envoi de l’événement. L’avenir est-il si noir pour ce qui a été la foire de jeux vidéo la plus importante au monde à ce jour? Avec le projet de développer un événement en ligne dans lequel le maximum d’annonces possibles sont rassemblées en juin 2020, et ayant déjà confirmé qu’il y aura un E3 2021, la rédaction deJeux 3Ddébat sur l’avenir de ce grand événement. Lapari numériqueest la voie à suivre pour l’E3? Comment l’ESA devrait-elle se réinventer pour que son salon du jeu vidéo resplendisse comme avant? Comme toujours, nous vous invitons à participer également au débat dans les commentaires sur l’actualité.

OUI– Jesus Bella

Je pense que souvent, lorsque nous parlons de l’E3, nous ne tenons pas compte de la façon dont la grande majorité des fans en font l’expérience. Ceux qui le suivent d’Espagne, d’Amérique latine ou de toute autre partie du monde qui n’est pas Los Angeles, se soucient peu que finalement les conférences se tiennent ou non en physique, ou qu’il y ait en moyenne plus de cent mille personnes visitant chaque année le événement. Ce qui les intéresse, c’estvoir une démonstration vidéo de ce jeu que vous attendez, ainsi que les nombreuses annonces qui ont lieu. En fin de compte, ce qui se passe à l’intérieur ne va pas au-delà de la curiosité: vérifiez la beauté de certains stands et rien d’autre. Spoiler: Les manifestations que les journalistes voient et testent se déroulent principalement à l’extérieur de la foire, à huis clos.

Cela nous fera comprendre qu’il s’agit d’une solution plus efficace pour tout le mondePersonnellement, et même si cela peut sembler étrange, je ne suis pas très préoccupé par ce qui s’est passé, carSi une entreprise a une annonce à offrir, elle finira par la donner. C’est de la promotion après tout. Le marketing ne prendra fin que si la production de jeux vidéo et de consoles prend fin. Alors oui, il faudrait s’inquiéter. Eh bien, c’est pourquoi … et à cause de l’hystérie collective, parce que le facteur psychologique joue un rôle important dans cette crise. Pendant ce temps, que l’E3 penche enfin vers le format en ligne me semble non seulement l’étape logique, mais quelque chose de positif. Beaucoup de gens (moi y compris) le demandent depuis longtemps. Curieux qu’une entreprise aussi traditionnelle que Nintendo ait été parmi les premières à le comprendre, il y a près de sept ans, avec le format Direct.

Quel est le problème sous-jacent? Mon avis: l’ESA, qui est restée attachée à l’idée d’une foire physique conventionnelle pour les professionnels, alors que la technologie proposait déjà des solutions via le streaming. Activision, EA et même Microsoft sont venus à un moment donné quitter le Convention Center parce qu’ils ne les avaient pas loués. Sony en est le meilleur exemple. N’oublions pas: l’E3 est aussi une entreprise, maiscelui qui n’a pas su évoluer selon les temps nouveaux. Maintenant, le coronavirus nous oblige à emprunter un chemin plus en ligne pour l’événement, mais vous verrez comment cela nous fera comprendre qu’il s’agit d’une solution plus efficace pour tout le monde, qu’il s’agisse d’utilisateurs, de développeurs ou de médias. C’est du moins ce que je pense. Si c’est bien fait, si la crise boursière ne fait pas de brèche dans les entreprises, et si vous voulez continuer avec l’idée, ceux d’entre vous qui sont chez vous ne devraient pas remarquer de changement. Peut-être même, paradoxalement, vous avez plus de contenu disponible, car tous les efforts sont concentrés sur la fourniture d’informations, et non sur la mise en place d’un stand avec toutes les étapes que cela implique.

Non– Alberto Pastor

Nous nous revoyons les visages. Cela fait quelques mois que nous avons débattu de la question de savoir si les conférences E3 traditionnelles étaient condamnées, et les choses ont beaucoup changé depuis lors. J’imagine que maintenant nous sommes tous un peu les mêmes. Autant que nous lisons et entendons depuis un certain temps que la plus grande foire de jeux vidéo au monde n’est plus ce qu’elle était et qu’elle était sur ses derniers pas, cela fait mal d’apprendre que l’E3 2020 est annulé. Ainsi, sans plus tarder; et tout cela à cause d’un virus. La question, Jésus, c’est quela foire est bien plus que les conférencesqui se déroulent précisément avant l’ouverture des portes du Palais des Congrès.

Le salon est bien plus que les conférencesDe toute évidence, leparier sur le numériquec’est bien; La plupart des fans continueront de profiter de leur conférence particulière avec de nombreuses annonces en quelques minutes. Cependant, je sauve ici les mots d’un créateur indépendant, Nick Suttner. “Suite à l’annulation des GDC et E3,de nombreux jeux indépendants ne se rendront pas dans les magasins, ou ils n’auront pas l’impulsion nécessaire pour se démarquer. “La même chose se produit toujours avec ce thème. Il semble que l’E3 est toutes ces grandes conférences; les annonces, la pompe et la fête, mais vous mieux que quiconque le savent pendant les beaux jours Vous avez la possibilité de regarder des tonnes de jeux vidéo et de discuter avec leurs créateurs.

Bien sûr, les grandes entreprises peuvent organiser leur propre événement et “ici la paix et la gloire”, mais qu’en est-il de tous ces petits studios? Ils n’ont pas la capacité financière d’organiser leur propre parti, encore moins de rassembler autant de journalistes en si peu de temps. Sans oublier que des événements comme celui-ci sont l’occasion idéale de rencontrer des producteurs qui peuvent financer leur travail. Que les conférences soient numériques ou non est la moindre des choses. Regardez, de cette façon, vous économisez tout l’argent de la mise en place de ce spectacle en direct; Mais l’E3, la Gamescom et tout autre grand événement avec ces caractéristiques sont bien plus que des annonces. Hé J’espère que cela encourage l’ESA àouvrir des portes à plus de fans, imitant le style de la grande foire européenne. Parce que cela me semble la bonne façon. Plus d’événements numériques, pour que personne ne manque de rien, mais aussi plus d’options pour que les joueurs et la presse puissent tester les nouvelles sorties sur place.

Et qu’en pensez-vous?

En savoir plus sur: E3 2020, Opinion et débat.

.