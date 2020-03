L’E3 2020 a été annulé en raison d’un coronavirus

L’un des plus grands week-ends de jeu a été annulé. (Image: PlayStation LifeStyle)

Electronic Entertainment Expo, mieux connu sous le nom d’E3, a été officiellement annulé en raison d’un coronavirus, selon la Entertainment Software Association (ESA).

L’ESA et l’E3 ont fait cette annonce mercredi après des inquiétudes croissantes concernant la sécurité de la santé publique. Voir la déclaration officielle ci-dessous.

Après avoir soigneusement consulté nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires de longue date de l’E3 – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020, prévue du 9 au 11 juin. à Los Angeles.

– E3 via son site officiel (11 mars 2020)

E3 a également envoyé un tweet indiquant que «l’équipe E3 est dévastée de partager cette nouvelle». Ils ont déclaré dans la déclaration complète que les participants et les exposants recevront bientôt des informations concernant les remboursements. Parallèlement à cela, le communiqué indique qu’ils envisagent des expositions en ligne pour les annonces et les nouvelles de juin 2020.

Les rumeurs d’annulation ont commencé lorsque Ars Technica a publié un article citant plusieurs sources selon lesquelles l’événement devait être annulé. Aussi, un tweet de l’éditeur de jeux vidéo Devolver Digital mardi soir disant d’annuler les vols et les hôtels pour l’E3.

Annulez tous vos vols et hôtels E3.

– Devolver Digital via Twitter (11 mars 2020)

Ce sera la première fois qu’il n’y aura pas d’événement E3 depuis 1995 lorsque l’événement a commencé.

