L’E3 2020 annonce aujourd’hui son annulation et recherche des alternatives en ligne, selon Bloomberg

L’ESA explore de nouvelles options pour proposer un “E3 en ligne”.

Préoccupation concernant l’annulation ou le report éventuel de l’E3 2020, en raison de la récente crise ducoronavirus, est un sentiment qui se manifeste depuis plusieurs semaines. Bien qu’au départ l’organisation de l’événement ait déclaré qu’elle se poursuivrait malgré le risque de contagion, de nouvelles sources suggèrent que l’E3 2020 ne se tiendra pas, du moinspas de la façon dont nous sommes habitués.

L’agence Bloomberg a rapporté il y a quelques minutes que leAssociation des logiciels de divertissement(ESA) annonce aujourd’hui à 9h30 (heure de Los Angeles), l’annulation de l’événement. En outre, l’article suggère que cette édition de l’Electronic Entertainment Expopeut avoir lieu en ligne, car le comité d’organisation “explore les options” pour réaliser ce nouveau format.

Nous pourrions avoir un E3 en ligne cet étéL’E3 est le plus grand événement de l’industrie du jeu vidéo, car c’est l’endroit où les entreprises et les studios présentent leurs principales nouveautés et permettent aux participants d’en essayer. Avec le lancement rapproché dunouvelle génération de consoles, l’édition 2020 de la foire était un événement très attendu, car elle pourrait montrer certains des titres avec lesquels commencer la prochaine génération.

Il existe déjà plusieurs médias qui prétendent que l’E3 2020 sera annulé ou reporté, maisL’ESA n’a pas encore statué officiellement. Ils avaient précédemment indiqué qu’ils évaluaient la situation par le biais des Centers for Disease Control and Prevention et duOrganisation mondiale de la santé, mais il n’y a pas de confirmation solide de la question.

L’ESA n’a pas officiellement prononcéL’événement a été fixé, comme chaque année, en juin, de nombreuses compagnies auront déjà leurs vols et réservations effectués pour assister à l’événement.Retour numériqueJ’ai posté hier un message sur votre compte Twitter demandant aux gens d’annuler leurs vols et hôtels pour assister à l’E3, malgré avoir déjà confirmé leur présence à cet événement.

Aurons-nous un E3 en ligne en direct cette année? La crise deCOVID-19Elle entraîne l’annulation et la refonte de nombreux événements publics, comme le GDC 2020, en raison d’un risque possible de contagion. Nous n’avons toujours pas de message officiel de l’ESA, mais, si la déclaration de Bloomberg est vraie, il ne nous faudra pas longtemps pour le recevoir.

