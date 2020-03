L’E3 2020 annulé par le coronavirus

Après les rumeurs d’une éventuelle annulation, l’ESA a confirmé que la plus importante foire de jeux vidéo au monde allait fermer ses portes extraordinairement par le coronavirus. C’est un problème d’une importance particulière dernière ligne droite de la génération de consoles et avec l’arrivée des nouvelles versions au coin de la rue.

“Après une consultation attentive de nos sociétés membres concernant la santé et la sécurité de tous dans notre industrie – nos fans, nos employés, nos exposants et nos partenaires E3 depuis longtemps – nous avons pris la décision difficile d’annuler l’E3 2020 , prévue du 9 au 11 juin à Los Angeles.

Cependant, depuis que de grandes entreprises comme Nintendo ou Sony ont cessé de faire leurs conférences au salon, de nombreuses voix ont souligné peu à peu la perte de pertinence de celui-ci afin de montrer de nouveaux jeux et de partager l’attention du spectateur entre un flot de nouveautés.

Il faudra maintenant attendre de voir s’il existe une alternative comme le maintien de conférences via streaming dans lesquelles les grandes entreprises qui ils ont gardé leur propre événement à la foire comme Microsoft ou Ubisoft, suivez le modèle de Nintendo et de Sony et créez leurs propres événements de streaming en profitant des jours où l’E3 aurait dû être célébré.

Il y aura un élargissement.

