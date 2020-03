L’E3 2020 en danger? État d’urgence déclaré à Los Angeles par un coronavirus

Le coronavirus s’est déjà propagé aux États-Unis et plusieurs de ses villes sont en alerte. Maintenant, Los Angeles, une ville de l’État de Californie qui est le siège de l’E3 2020, s’est déclarée en état d’urgence.

Selon le Los Angeles Times, le comté de Los Angeles a déclaré l’état d’urgence cette semaine. Ce qui précède après la première mort de coronavirus a été signalé en Californie et 6 autres cas ont été détectés dans cet état.

Le fait que Los Angeles ait déclaré l’état d’urgence signifie que ses différents pouvoirs et autorités prendront des mesures pour prévenir et lutter contre le coronavirus. Ceci afin d’éviter un problème majeur qui affecte plus de personnes.

Maintenant que ce comté est en état d’urgence, sa capacité à tester les coronavirus augmentera. De plus, les autorités fourniront des rapports quotidiens afin que votre communauté soit au courant de tous les cas.

Los Angeles en état d’urgence: l’E3 pourrait-il être annulé?

Depuis Los Angeles, la Californie est la ville hôte de l’E3 2020, beaucoup considèrent cela comme un signe que l’événement de jeu vidéo pourrait être annulé.

Cela dit, jusqu’à présent, la Entertainment Software Association, l’organisation responsable de la réalisation de l’E3, a révélé que l’événement était toujours prévu. Cela dit, ils ont clairement indiqué qu’ils surveillaient la situation tous les jours.

«La santé et la sécurité de nos assistants, exposants, partenaires et collaborateurs est notre priorité. Alors que l’ESA continue de planifier un E3 sûr et réussi du 9 au 11 juin 2020, nous surveillons et évaluons la situation tous les jours (…) Nous examinons les dernières informations et continuerons à développer des mesures pour réduire les risques sanitaires pour montrer “

Au cas où vous l’auriez manqué: 2020 GDC reporté par le coronavirus

Ainsi, il semble que la possibilité d’annuler ou de reporter l’E3 2020 dépendra de ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui pourrait arriver, nous vous recommandons de lire l’article que nous préparons.

Vous cherchez plus de nouvelles liées au coronavirus? Vous les trouverez ici.

.