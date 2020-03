L’E3 2020 manque de producteurs

L’E3 s’effondre-t-il? Bien qu’il soit très exagéré de penser que tout est dit pour l’événement de jeu vidéo jusqu’à présent maximal, il est notoire que les choses ne vont pas bien et la célébration de l’édition 2020 devient de plus en plus compliquée. Dans le cas où l’environnement défavorable entourant l’événement, marqué par la crise des coronavirus, n’était pas suffisant, il y a quelques instants, il a été confirmé qu’il n’avait plus de producteurs.

Comme vous le savez, l’E3 2020 a été annoncé comme une version différente de l’événement qui tenterait de rafraîchir un format, pour beaucoup usé, et cela impliquerait certains changements, notamment en termes d’événements et de diffusion, qui seraient entre les mains de personnalités en streaming, pour exemple. Sous le slogan “Shake Things Up”, la société de production spécialisée dans les produits de jeux vidéo en édition limitée, Iam8bit, a été présentée comme responsable de l’événement, jusqu’à aujourd’hui, tout a changé.

IAM8BIT dit au revoir à l’E3 sans révéler la raison

A travers une publication sur son compte Twitter officiel, Iam8bit a rapporté: c’est, avec des émotions mitigées, que

Nous avons décidé de démissionner en tant que directeurs créatifs de ce qui serait une expérience évolutive dans la zone d’exposition de l’E3 2020. Nous avons produit des centaines de jeux et d’événements communautaires et c’était un rêve de participer à l’E3. Nous souhaitons bonne chance aux organisateurs. “

C’est avec des émotions mitigées que @ iam8bit a décidé de démissionner en tant que directeurs créatifs de ce qui allait être une expérience de plancher # E32020 évolutive. Nous avons produit des centaines d’événements de jeux + communautaires et c’était un rêve d’être impliqué avec l’E3. Nous souhaitons bonne chance aux organisateurs.

De cette façon, un nouveau revers a eu lieu pour la célébration de l’E3 2020 en termes de production et d’organisation. Cette annonce a lieu quelques semaines après que Geoof Keighley, producteur des Game Awards, a annoncé sa séparation de l’événement, ce qui signifie qu’il n’y aura pas d’E3 Coliseum cette année.

Se pourrait-il que l’E3 2020 soit sur le point d’être annulé?

