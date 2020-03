L’E3 2020 n’est pas officiellement annulé, mais de nombreux rapports suggèrent qu’il le sera – HITC

Association des logiciels de divertissement

L’E3 2020 n’est pas encore officiellement annulé, mais de nombreux rapports suggèrent qu’une annonce est imminente.

Il y a beaucoup de préoccupations concernant le coronavirus et les événements publics avec de grands rassemblements de personnes. L’Italie a été mise sous verrouillage, les matchs de football se sont déroulés à huis clos, et il semble maintenant que l’E3 2020 sera bientôt officiellement annulé.

Lorsque la perspective d’annuler l’E3 2020 a été évoquée il y a à peine une semaine, la suggestion a été rejetée, l’événement devrait se poursuivre normalement. Cependant, avec l’aggravation des choses, les chances que cela soit manqué pour la première fois depuis 1996 n’ont fait qu’augmenter.

Et, bien qu’il ne soit pas officiellement annulé pour le moment, plusieurs rapports suggèrent qu’une annonce sera bientôt faite.

Quand est l’E3 2020?

L’E3 2020 devrait avoir lieu du 9 juin au 11 juin.

Avant sa vitrine annuelle, Sony s’est retiré pour une deuxième année consécutive, mais Microsoft s’est de nouveau engagé à participer.

Cependant, bien que l’absence de Sony ait été décevante pour les fidèles de PlayStation, il semble probable qu’il n’y aura aucun événement.

L’E3 2020 est-il annulé?

L’E3 2020 n’est pas officiellement annulé au moment de la rédaction, mais de nombreux rapports le suggèrent.

Ars Technica affirme que “plusieurs sources familières avec les plans de la Entertainment Software Association ont confirmé” que l’E3 2020 sera bientôt officiellement annulé.

Ils déclarent également qu’une annonce était censée avoir été faite le 10 mars, et ils affirment également que l’ESA n’a pas répondu à leurs questions sur le point de savoir si l’événement sera retardé, déplacé vers un autre lieu ou diffusé en direct. événement uniquement.

En plus d’Ars Technica, le développeur Devolver Digital a également publié un tweet disant “annulez vos vols E3”.

Cependant, alors que Devolver Digital agit peut-être pour plaisanter, le journaliste Mike Futter a déclaré sur Twitter que “plusieurs sources” ont suggéré que l’événement serait annulé avec une annonce imminente.

Bien que l’annulation de l’E3 2020 semble de plus en plus improbable, on ignore actuellement quand l’annonce sera faite, car Jason Schreier a noté sur Twitter qu’il y avait des informations contradictoires provenant de sources et de personnes dans l’ESA.

Encore une fois, il est important de souligner que l’E3 2020 n’a pas été officiellement annulé au moment de la rédaction, mais une annonce semble bientôt arriver, alors n’anticipez pas une autre expo pleine de grincements de dents.

Dans d’autres nouvelles, BitLife: Quoi de neuf dans la mise à jour de luxe sur iOS?