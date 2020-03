L’E3 en danger alors que le virus Corona craint une escalade

E3 2020 ne semble pas très bon en raison de la peur du coronavirus.

Fin d’une époque?

La séquence de 25 ans de l’événement de l’E3 pourrait enfin prendre fin alors que Los Angeles entre en état d’urgence au milieu des problèmes de coronavirus. Il y a à peine une semaine, il a été annoncé que le GDC 2020 avait été annulé peu après l’annonce du deuxième cas de coronavirus en Californie. Cependant, dans le seul comté de Los Angeles, les cas de virus s’élèvent à 11. L’E3 fait face non seulement au risque de devoir annuler son événement de 2020, mais aussi à la possibilité de se disperser entièrement.

L’E3 mène une bataille difficile. Et ce n’est pas seulement le coronavirus E3 qui se bat. L’annulation de l’événement est une chose. Cependant, même si l’événement se prolonge, des répercussions importantes ont déjà fait son effet. Premièrement, l’E3 continue de voir de plus en plus d’entités se retirer de son événement de 2020. En plus d’EA, Nintendo, Sony et Activision sautant l’événement, un rapport indique que le directeur créatif de l’événement 2020 de l’E3, Iam8bit, se retire. Alors que l’E3 continue de diminuer, les éditeurs pourraient bientôt se tourner vers Nintendo et Sony et suivre leurs traces; sautez entièrement E3. Peut-être même organiser leur propre convention, similaire à Nintendo Direct ou State of Play.

L’impact du coronavirus dépasse l’E3

L’E3 n’est pas la seule victime économique du coronavirus. Microsoft s’apprête à présenter sa nouvelle console de nouvelle génération à l’E3. Que l’événement soit annulé ou que l’E3 convoque une maigre participation, les deux perturbent le plan marketing de Microsoft pour la série Xbox One X. De plus, les analystes suggèrent que le coronavirus pourrait entraver la production de matériel PS5 et Xbox Series X. Le virus a le potentiel d’entraver considérablement le processus de production.

L’aspect le plus dangereux du coronavirus est sa nouveauté et le peu que nous en savons. Seul le temps nous donnera la réponse au virus et au sort de l’E3.

Comme toujours, pourquoi ne pas vérifier et vous abonner à notre chaîne Youtube ici! Vous avez une astuce d’actualité ou vous souhaitez vous impliquer? Écrivez-nous à [email protected]

PLUS: L’ADAPTATION DES DERNIÈRES PARLATIONS AMÉRICAINES COMMENCE PAR HBO

PLUS: ÉQUIPE LIQUIDE POUR GARDER LE DOUBLELIFT SUR LE BANC CE WEEK-END