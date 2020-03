L’E3 se poursuit malgré que Los Angeles déclare l’état d’émergence du coronavirus en Californie

L’organisateur de l’E3, l’ESA, a réitéré que le salon de Los Angeles est toujours prévu d’aller de l’avant même après que la Californie a déclaré l’état d’urgence sur les coronavirus.

L’organisme américain du commerce des jeux vidéo a déclaré dans un communiqué qu’il avait encore l’intention d’organiser l’événement en juin, affirmant une fois de plus qu’il “surveille et évalue la situation quotidiennement”. La Californie a déclaré l’état d’urgence après la mort de la première personne du coronavirus COVID-19 dans la région. L’État compte 54 cas de virus, selon le New York Times, qui est le plus élevé aux États-Unis au moment de la rédaction du présent rapport.

Cela fait suite à la déclaration de l’état d’urgence de San Francisco, des sociétés comme Unity et Epic se retirant du GDC 2020, qui devait avoir lieu ce mois-ci avant d’être annulée. L’épidémie a également frappé le PAX East de Boston ainsi que Eve Fanfest et les E / S de Google. L’ESA a insisté plus tôt cette semaine sur le fait que l’E3 était toujours en cours.

“La santé et la sécurité de nos participants, exposants, partenaires et personnel est notre priorité absolue. Bien que l’ESA continue de planifier un salon E3 sûr et réussi du 9 au 11 juin 2020, nous surveillons et évaluons la situation quotidiennement”. a écrit l’organisme commercial.

“Notre équipe E3 et nos partenaires continuent de surveiller le COVID-19 via les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Nous évaluons activement les dernières informations et continuerons à développer des mesures pour réduire davantage les risques pour la santé. au salon. “