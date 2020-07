League of Legends: 2020 Ezreal ADC Guide

Vous cherchez un champion à abuser de LP ce mois-ci? Ne cherchez plus, Ezreal est votre champion incontournable pour juillet!

Les statistiques ne mentent pas et Ezreal sévit dans la faille. Avec un taux de victoire solide de 51% et un taux de sélection de 37% dans les jeux au-dessus du platine ELO au 10.12, Ezreal est un choix extrêmement solide. Ezreal a régulièrement été amélioré à travers les patchs et avec l’augmentation des dégâts Q, les récents buffs de tireur d’élite et les changements de danse de la mort (malgré les nerfs pour la portée), il est un coup d’œil au dessus du reste. Je suis sûr que beaucoup d’entre vous sont impatients d’aller jouer avec lui, mais voici quelques éléments à garder à l’esprit avant de vous lancer.

Aperçu

Les avantages

Poke fort

Laning sûr

Global Ultimate

Créer une variété

Pas de compteurs durs

Pique de puissance précoce

Haute mobilité

Les inconvénients

A du mal à tuer les chars

Faible s’il prend du retard

Skillshot Reliant

Casquette High Skill

Reliant aux larmes

Fin de partie à faible DPS

Runes / Sorts d’invocateur

Conquérant est la clé de voûte idéale pour Ezreal, lui fournissant des dégâts d’attaque accrus dans les combats prolongés dans lesquels il brille. Presence of Mind donne à Ezreal des dégâts d’attaque accrus avec Muramana tout en lui fournissant un plus grand pool de mana tout au long du jeu. Bloodline est la rune standard pour les ADC non-Blade of the Ruined King rush et Coup de Grace est la rune la plus cohérente pour ADCS, cependant, si vous êtes contre une équipe tanky, n’ayez pas peur d’aller en coupe pour une augmentation de la destruction des chars. En ce qui concerne les runes secondaires, les bottes et les biscuits sont toujours un bon combo pour accélérer vers le milieu du jeu, mais n’ayez pas peur de les échanger contre Cosmic Insight si vous voulez le plafond de 5% supplémentaire sur votre CDR.

Détails

Un exemple de build Ezreal.

L’objet standard d’Ezreal est toujours Manamune en Iceborn Gauntlet ou Trinity Force et les troisièmes objets sont généralement Deaths Dance ou Blade of the Ruined King. Après les trois premiers éléments de base, Ezreal est autorisé à créer de nombreux éléments AD différents en fonction de ce que la situation appelle.

Le plan de jeu

Début de partie

N’oubliez pas qu’Ezreal est un personnage dépendant de Manamune et que l’empilement de Tear au début fait partie intégrante du jeu du champion. Cherchez à trouver de bons chronométrages pour Tear et Manamune, car plus tôt vous terminez Muramana, plus tôt vous prenez le contrôle du jeu. Cependant, il est important d’avoir une pression mortelle dans certaines voies, donc si vous vous retrouvez avec 1050g, n’ayez pas peur d’acheter un éclat et de jouer de manière agressive aux boules de neige dans des situations avantageuses.

Milieu de partie

Essayez d’avoir votre Manamune empilé et transformé en Muramana d’environ 21 minutes avec votre choix de Iceborn Gauntlet ou Trinity Force. Avec cette combinaison, Ezreal est le tireur d’élite le plus puissant du milieu de jeu, avec des dégâts à longue portée et une capacité de survie à laquelle ses homologues ne peuvent rivaliser. L’utilisation de cette pointe de puissance pousse les ennemis vers le bas et prend des objectifs sur la carte et n’utilise Arcane Shift en avant que lorsque vous savez que le combat est le vôtre. Le dernier élément que vous cherchez à terminer au milieu du jeu est la danse de la mort avec les récents changements apportés à la danse de la mort, cet élément rend les champions plus tankistes tout en augmentant la guérison et la réduction du temps de recharge. L’objet donne à Ezreal un peu de tout ce qu’il veut tout en le rendant odieusement tanky pour un tireur d’élite.

Fin de partie

Bien qu’Ezreal ne progresse pas aussi bien en fin de partie que certains autres tireurs d’élite, il a encore des occasions de briller s’il est bien joué. Certains éléments à prendre en compte en fin de partie sont: Rappel mortel pour les champions qui ont construit une armure, Blade of the Ruined King pour les champions qui sont tanky avec des quantités élevées de HP et Bloodthirster contre les équipes avec de grandes quantités de poke. Cherchez à tirer des compétences sur la ligne de fond ennemie tout en vous positionnant bien, la description d’Ezreal lui permet de jouer agressivement avec une capacité de survie accrue afin qu’une agression accrue puisse créer des opportunités de victoire.

Et rappelez-vous que le fait qu’un champion soit fort ne signifie pas que vous allez gagner tous les matchs, alors ne vous découragez pas après quelques pertes ici ou là. Invocateurs GL HF.

