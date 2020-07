League of Legends: ADC Starting Item Guide

Nous examinons les éléments de départ pour les ADC et le débat le plus récent de Cull vs Doran’s Blade.

Si vous êtes comme moi et que vous aimez garder les choses simples, Doran’s Blade est l’option la plus évidente, elle existe depuis des années. Mais si je vous disais que ce n’est peut-être pas votre meilleure option? L’ADC est un rôle qui ne change pas trop, alors quand il change, beaucoup d’entre nous hésitent à essayer quelque chose de nouveau. Je vais détailler quelques-uns des changements menant à notre méta actuelle à partir de la version 10.13 et pourquoi vous voudrez peut-être essayer Cull start.

L’histoire

La lame de Doran a toujours été le principal élément de départ pour les ADC fournissant des dégâts d’attaque, le vol de vie et la santé; cela leur donne à la fois des statistiques pour se battre en début de partie et évoluer en fin de partie. Cependant, dans la saison 7, Doran’s Shield a commencé à recevoir des buffs, ce qui en fait une option de départ plus viable pour tous les laners, ADC inclus. Le Bouclier de Doran est devenu le nouveau départ sûr pour les ADC, le seul inconvénient étant d’avoir à effectuer deux auto pour durer les serviteurs lanceurs de sorts à la tour par rapport à la seule auto avec Doran’s Blade.

Cependant, Riot ne voulait pas que le Bouclier de Doran soit un élément qui a aidé les laners à distance à se maintenir. Ainsi, dans la saison 9, patch 9.23, ils ont nerfé la régénération du bouclier de Doran pour les champions à distance. Le nerf a rendu l’article beaucoup moins désirable. Pour cette raison, la lame de Doran a recommencé à devenir le principal élément de départ des ADC, mais leur option pour un élément de la phase de maintien durable n’existait plus.

Avance rapide jusqu’à la saison 10, patch 10.11. Les ADC ont reçu un buff décent à tous les niveaux avec des augmentations de leur santé de base et de leur croissance de base, ce qui leur a permis d’être légèrement plus tankiste en début de partie. En raison de ces changements, les gens ont commencé à considérer Cull comme un élément de départ viable car ils ne pensaient plus que la santé de +80 de Doran’s Blade était nécessaire pour sortir du jeu en début de partie.

Articles

Lame de Doran: +8 AD, +80 PV, + 3% de vol de vie

(Fournit les meilleures statistiques brutes de tous les éléments de départ)

Bouclier de Doran: Santé +80, Régénération de santé: +6, Passif: après avoir subi des dégâts d’un champion ennemi, régénérez votre santé.

(Toujours le meilleur sustain pour les matchs où vous pourriez vous faire piquer et zoner hors de la vague)

Abattage: +7 AD, +3 points de vie par coup, donne +1 or par CS et 350 or après 100 CS.

(Fournit un sustain précoce légèrement meilleur que la lame de Doran et plus facile à vendre au milieu du jeu)

Dernières pensées

Ci-dessus, j’ai énuméré des résumés de base sur chaque élément de départ que les ADC prennent et ce qu’ils apportent à la table. La lame de Doran est l’élément de départ le plus rentable en termes de statistiques brutes. Il évolue également mieux dans le jeu mi-tard avec le vol de vie supplémentaire de + 3% qu’il fournit. Le Bouclier de Doran est toujours une option viable dans les affrontements où vous pourriez potentiellement être zoné de la vague. Cependant, si possible, la lame de Doran est l’option la plus souhaitable entre les deux compte tenu des nerfs du bouclier de Doran sur les champions à distance.

Alors, où Cull entre-t-il en jeu? L’abattage n’est pas un élément efficace en termes de statistiques de base. Mais cela peut créer des fenêtres d’opportunité où la lame de Doran et le bouclier de Doran ne le peuvent pas. Il fournit des niveaux de maintien quelque part entre la lame de Doran et le bouclier de Doran. Autrement dit, tant que vous n’êtes pas zoné de la vague. La réforme est également un élément qui se paie. En conséquence, la vente de l’objet en cours de partie ne vous fait perdre que les statistiques de base de +3 points de vie par coup et +7 AD. Cela signifie que vous avez moins à perdre par rapport à la vente de son homologue principal, Doran’s Blade, qui repose sur la fourniture de meilleures statistiques.

Ce que cela signifie pour vos jeux, c’est que vous pouvez potentiellement atteindre le milieu du jeu avec un pic de puissance légèrement plus tôt en vendant votre abattage fini et en surprenant vos adversaires avec un bord d’infini ou une lame du roi en ruine tandis que l’ADC ennemi est toujours coincé. Composants.

Je ne recommanderais pas de construire Cull à chaque partie. Dans la plupart des situations, la lame de Doran sera probablement l’élément de départ le plus cohérent des trois options. Cependant, dans les jeux où bot lane a deux supports d’enchanter (par exemple Soraka vs Janna), Cull peut être une bonne option pour se tourner uniquement vers la mise à l’échelle lorsque vous savez que bot lane sera très probablement une fête de la ferme. C’est tout pour cette semaine, invocateurs GLHF.

