League Of Legends Dev devra peut-être payer beaucoup plus pour régler le procès pour discrimination sexuelle

En décembre, il a été annoncé que le développeur de League of Legends, Riot Games, paierait 10 millions de dollars pour régler une plainte pour discrimination fondée sur le sexe. Cependant, ce total de règlement a été plus tard estimé à plusieurs millions inférieur à ce qu’il aurait dû être, et maintenant il a été retiré par l’équipe juridique représentant les membres du personnel qui ont déposé la plainte en premier lieu.

Selon le Hollywood Reporter, une nouvelle équipe d’avocats embauchée par les anciennes employées de Riot Games a retiré le règlement proposé de 10 millions de dollars, affirmant qu’il était le résultat “d’erreurs présumées et d’irrégularités commises par un avocat du groupe”.

Les membres du groupe de recours collectifs ont maintenant engagé l’avocat des droits des femmes Genie Harrison et l’avocat de l’emploi Joseph Lovretovich pour remplacer le précédent avocat.

La nouvelle équipe juridique se battra pour un paiement beaucoup plus important pour le groupe de classe. Le Département californien de l’emploi et de la maison équitables et le Département des normes du travail et de l’application des lois ont déclaré en janvier que le règlement initial de 10 millions de dollars avait été “précipité”.

Les groupes soutiennent que Riot Games devrait en fait supporter le montant de 390 millions de dollars supplémentaires de dommages, ce qui porterait le règlement total à 400 millions de dollars.

Toutes les quelque 1 000 employées qui ont travaillé chez Riot de novembre 2014 jusqu’à la fin du règlement devraient recevoir une part du paiement. Si le montant s’élève à 400 millions de dollars et s’il est divisé également, cela équivaudrait à 400 000 $ chacun – mais ce ne sera pas ainsi que cela fonctionnera. Le Los Angeles Times rapporte que les paiements dépendront de la durée de leur emploi et de leur statut à temps plein par rapport à celui d’entrepreneur.

“Ces femmes courageuses se sont prononcées contre l’inégalité entre les sexes et le sexisme, et je veux m’assurer qu’elles sont assez compensées”, a déclaré Harrison. “Nos statisticiens qualifiés analysent déjà les données salariales. Nous avons l’intention de récupérer la compensation due aux femmes de Riot Games et de réaliser une réforme institutionnelle, afin d’égaliser les règles du jeu pour les femmes.”

Lovretovich a ajouté: “Nous n’intervenons pas à la légère dans ce type d’affaires, mais lorsque des questions d’équité et de justice sont en jeu, nous voulons nous assurer que ces représentants de classe obtiennent la justice qu’ils recherchent.”

Un exposé d’août 2018 de Cecilia D’Anastasio de Kotaku contenait de nombreuses accusations graves et dramatiques sur la “culture du frère” au sein de Riot. Parmi les détails figurait le fait que les gestionnaires auraient eu des listes où ils classaient les femmes en fonction de leur attractivité.

En août 2019, lorsque le règlement initial a été annoncé pour la première fois, Riot a maintenu qu’il n’avait pas de problèmes systémiques liés à la discrimination fondée sur le sexe, bien qu’il ait reconnu que l’environnement de travail n’était pas idéal.

“Après un examen approfondi de ces questions, nous pouvons affirmer avec confiance que la discrimination sexuelle (en matière de rémunération ou de promotion), le harcèlement sexuel et les représailles ne sont pas des problèmes systémiques chez Riot”, a déclaré la société. “Mais, ce que nous avons également appris au cours de ce processus, c’est que certains émeutiers ont eu des expériences qui n’étaient pas à la hauteur de nos valeurs ou de notre culture. De plus, nous avons rencontré une fatigue considérable chez les émeutiers, qui ont été épuisés par un engagement constant avec les et des dialogues externes émergeant de ces procès et des cycles médiatiques récurrents. “

Riot Games n’a pas encore commenté le retrait de ce règlement de 10 millions de dollars.

Riot appartient au géant chinois de l’internet Tencent. Le MOBA free-to-play rapporterait des milliards de dollars de revenus chaque année.

