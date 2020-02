League Of Legends Dev répond à la dernière mise à jour du procès pour discrimination sexuelle

Le développeur de League of Legends a répondu au dernier développement du procès en cours, où l’entreprise est accusée de discrimination sexuelle et d’avoir une “culture bro”.

Récemment, le groupe d’anciennes employées de Riot Games a embauché une nouvelle équipe juridique pour tenter d’obtenir plus de dommages et intérêts. Le nouvel avocat a retiré le règlement proposé de 10 millions de dollars, estimant qu’il était le résultat “d’erreurs et d’irrégularités présumées de la part d’un ancien avocat du groupe”.

La nouvelle équipe juridique cherche à obtenir un paiement plus important pour le groupe d’anciens employés, à la suite de l’annonce de groupes de travailleurs californiens, y compris le California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), qui a déclaré qu’ils devraient être payés 390 millions de dollars de plus, ce qui porte le total à 400 millions de dollars.

Riot a maintenant répondu à ce dernier développement, affirmant dans un communiqué que le règlement initial de 10 millions de dollars est “juste et adéquat” compte tenu des circonstances. L’entreprise dit vouloir faire le bien par le groupe d’anciens employés, mais elle conteste les chiffres de DFEH.

Riot a déclaré que les chiffres de DFEH n’ont “aucun fondement en fait ou en raison” et que la société prévoit de se défendre contre “de faux récits et des allégations injustes”. Vous pouvez lire la déclaration complète de Riot ci-dessous.

Genie Harrison, une avocate des droits des femmes représentant le groupe d’anciens employés de Riot, a déclaré dans un communiqué qu’elle et son équipe travailleront pour garantir que les plaignantes reçoivent une compensation équitable.

“Ces femmes courageuses se sont prononcées contre l’inégalité entre les sexes et le sexisme, et je veux m’assurer qu’elles sont assez compensées”, a déclaré Harrison. “Nos statisticiens qualifiés analysent déjà les données salariales. Nous avons l’intention de récupérer la compensation due aux femmes de Riot Games et de réaliser une réforme institutionnelle, afin d’égaliser les règles du jeu pour les femmes.”

Un exposé de Kotaku en 2018 contenait des accusations dramatiques sur la “culture du frère” au sein de Riot. Parmi les détails figurait le fait que les gestionnaires auraient eu des listes où ils classaient les femmes en fonction de leur attractivité. “La” culture du frère “est tellement réelle”, a déclaré une source à Kotaku. “C’est terriblement réel. C’est comme travailler dans une fraternité géante.”

Riot appartient au géant chinois de l’internet Tencent. Le MOBA free-to-play rapporterait des milliards de dollars de revenus chaque année.

Déclaration de Riot Games:

«Tout au long de ce processus, nous nous sommes attachés à parvenir à une résolution équitable pour toutes les personnes impliquées, tout en continuant à démontrer notre engagement envers le chemin transformateur que nous avons entrepris au cours des 18 derniers mois. Nous comprenons que le nouvel avocat des plaignants a besoin de suffisamment de temps d’examiner l’accord de règlement proposé et nous respectons cela.

“Cela dit, l’analyse et les discussions qui ont conduit au règlement proposé antérieur étaient complètes et approfondies, et nous pensons que la proposition était juste et adéquate dans les circonstances. Nous sommes déterminés à travailler en collaboration pour parvenir à une résolution qui reflète notre engagement à avancer ensemble, mais il doit être celui qui est justifié par les faits sous-jacents.

«Depuis le début, notre position est de faire ce qui est juste tant pour les plaignants que pour Riot, et nous continuerons de le faire. En ce qui concerne les chiffres avancés par la DFEH, nous répéterons qu’il n’y a pas base de fait ou de raison qui justifierait ce niveau d’exposition et nous pensons que toute affirmation contraire ne peut tout simplement pas être faite de bonne foi.

“Bien que nous ayons reconnu qu’il y avait du travail que nous devions faire pour mieux respecter nos valeurs, nous avons également précisé à nos employés que nous nous défendrions contre les faux récits et les allégations injustes qui ne font rien pour remédier aux difficultés de la réalité. les membres de la classe. “

