League of Legends: Doublelift revient officiellement à TSM

Les rumeurs sont vraies, la star ADC est de retour avec son ancienne équipe.

Aujourd’hui, l’équipe SoloMid (“TSM”) a confirmé que Yiliang “Doublelift” Peng rejoindrait son alignement League of Legends. Des rumeurs ont circulé autour de lui, quittant d’abord Team Liquid, puis sur la possibilité qu’il passe à TSM. Ils provenaient de sources crédibles et il est clair qu’ils avaient raison.

attendez, quelle année est-ce? bienvenue à nouveau @TLDoublelift 📺: https://t.co/g4IxQAPEae

📰: https://t.co/JsGAhBMC5A pic.twitter.com/djqpB95TOr – TSM (@TSM) 26 avril 2020

Doublelift faisait partie de la multiple équipe TSM vainqueur du championnat qui a dominé la scène il y a quelques années. Il rejoindra Søren “Bjergsen” Bjerg et Vincent “Biofrost” Wang dans l’équipe, avec qui il a joué auparavant sous la même bannière. Cette décision devrait être fantastique pour la célèbre organisation d’esports nord-américaine. C’est parce que leur signature de Kasper “Kobbe” Kobberup n’a pas semblé fonctionner pendant le Spring Split. Doublelift apportera l’explosivité à cette voie du bas dont l’équipe a besoin.

Bien que des arguments aient été avancés dans la communauté au sujet de conflits potentiels d’intégrité concurrentielle, il semble que le LCS ait examiné la question et jugé le commerce acceptable. C’est génial pour tous ceux qui sont impliqués honnêtement. TL et TSM ont tous deux sous-performé lors du Spring Split et ont eu besoin de quelques changements. Cette approbation du LCS garantit que les choses avancent sans problème.

On ne sait pas encore où Kobbe ira, ni qui prendra la place de Doublelift sur Liquid. Edward “Tactical” Ra est le candidat probable pour le côté TL, car il a en fait décemment bien performé quand il a été submergé de manière inattendue. Il est également possible que Kobbe se retrouve simplement avec TL comme métier.

Quoi qu’il en soit, cette décision est énorme pour la ligue. Avec cela, TSM peut à nouveau devenir une équipe de haut niveau. Ils ont montré des étincelles de grandeur lors de cette scission, et si Doublelift peut livrer, il est possible qu’ils puissent défier Cloud9 au sommet.

