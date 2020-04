League of Legends: Doublelift serait passé à TSM

Doublelift pourrait retourner à TSM.

Après une scission tumultueuse au printemps, Yiliang “Doublelift” Peng quitte Team Liquid. Aujourd’hui, Jacob Wolf d’ESPN a annoncé qu’il retournait dans son ancienne équipe, Team SoloMid.

Doublelift était l’un des principaux membres de l’équipe TL qui a dominé le LCS au cours des deux dernières années. Ils ont remporté quatre championnats nationaux d’affilée, mais cette année, l’équipe a eu du mal. Il y a eu des circonstances malheureuses mais à la fin, l’équipe a terminé neuvième. De plus, Doublelift a été mis en échec pour manque de motivation et certains membres de la communauté lui ont attribué les difficultés de TL. Pour cette raison, de nombreux changements attendus se déplacent vers l’été.

Selon le rapport, Doublelift a reçu des offres de plusieurs équipes, ce qui n’est pas surprenant. Il a choisi TSM plutôt que tous parce qu’il était “intimement impliqué” dans l’accord. Ce choix montre que la star AD Carry voit un énorme potentiel dans la forme actuelle de TSM.

Ce rapport n’a été officiellement confirmé par aucune des équipes, mais si ce rapport est vrai, il serait énorme pour TSM. Beaucoup avaient de grandes attentes pour Kasper “Kobbe” Kobberup cette scission, mais il est essentiellement invisible. Les laners solo de TSM ont fière allure, et avec une puissance de feu supplémentaire dans la voie du bas, TSM pourrait devenir un véritable concurrent pour le titre LCS. Ils n’ont pas pu remporter la division depuis que Team Liquid a commencé leur règne, et bien qu’ils soient à l’ère Cloud9 maintenant, une liste avec Doublelift pourrait changer tout cela. Il a déjà remporté deux titres avec eux et a probablement faim de plus.

