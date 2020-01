League Of Legends – LEC et LCS recommencent demain

Western LoL réduit l’écart, mais est-ce la saison où ils peuvent lever la coupe des invocateurs? (Image: Riot Games)

Après une longue et intéressante saison morte, le LEC et le LCS reviennent ce week-end. Le LEC donnera le coup d’envoi le 24 janvier, puis son tour du LCS le 25 janvier. Avec beaucoup de mouvements dans les ligues et beaucoup de battage médiatique à propos de Western League of Legends, nous pourrions être dans une autre grande saison de LoL professionnel.

A juste titre, les rois d’Europe G2 Esports entameront la nouvelle saison contre les MAD Lions rebaptisés (anciennement Splyce). Après que les représentants de l’UE se soient tous retirés du groupe, les fans de la LEC espèrent que les choses continueront de s’améliorer tout au long de cette saison. La LEC a eu un représentant en finale des championnats du monde au cours des deux dernières années et cherchera enfin à ramener un titre avec elle à la fin de cette saison. Les dix équipes joueront deux fois ce week-end avec des matchs les 24 et 25. Les matchs à surveiller sont G2 vs MAD Lions, Fnatic vs Origin et Team Vitality vs SK Gaming.

Après l’action LEC samedi, c’est le tour des LCS avec deux matches samedi soir. Cloud 9 et Team Liquid donneront le coup d’envoi de la nouvelle saison LCS et pourraient être un excellent match à regarder. Le LCS s’est battu aux Mondiaux sans qu’aucun représentant ne sorte des phases de groupes. Nous avons mentionné l’année dernière que le LCS doit changer quelque chose s’il veut s’améliorer par rapport aux autres grandes régions. Le LCS accueille également en retour deux organisations sous la forme de génies maléfiques et d’immortels. Le LCS cherchera à s’améliorer sur la scène mondiale et à montrer qu’ils peuvent être aussi compétitifs que leurs homologues de l’Est dans le LEC. Certains matchs que nous recommandons de regarder sont C9 vs Team Liquid, Evil Geniuses vs Dignitas et TSM vs Immortals.

Une chose que nous pouvons dire avec certitude, c’est que nous sommes dans une autre grande année d’action LoL. Serait-ce l’année où une équipe de l’Ouest est déclarée championne du monde?

Êtes-vous enthousiasmé par les nouvelles saisons LCS et LEC? Quelle liste avez-vous le plus hâte de voir? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

