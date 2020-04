League of Legends: LEC revient le 12 juin pour le Summer Split

La LEC devrait revenir le 12 juin pour le Summer Split 2020.

Le Spring Split ne faisant que se terminer, le LEC devrait revenir pour le Summer Split début juin. Avec l’annulation de MSI, le Summer Split a pu arriver beaucoup plus tôt dans l’été que prévu, il n’y a donc pas beaucoup de temps à attendre avant de mettre la main sur une certaine bonté LEC.

Le nouveau calendrier

Mais le LEC ne va pas seulement dans une semaine de jeu régulière, oh non. Le LEC présentera désormais des «Superweeks» dans la première semaine et la huitième semaine de la division. Dans ces derniers, les matchs sont joués le vendredi, le samedi et le dimanche. L’inclusion du nouveau format verra également la LEC divisée en deux pauses d’une semaine. Ceux-ci auront lieu après la quatrième semaine, lorsque la première série de round robins a été jouée, et la huitième semaine, lorsque la saison régulière est terminée.

L’idée de la pause donne également une marge de manœuvre au LEC compte tenu de la situation du COVID-19 et de toute circonstance imprévue en juin et au-delà.

Avec le calendrier maintenant mis à jour, cela signifie des changements à la fois la date des finales d’été et les EU Masters. Les finales d’été auront désormais lieu les 5 et 6 septembre, ce qui a été ajusté pour le calendrier des Masters européens. Par la suite, la finale des EU Masters se déroulera les 19 et 20 septembre pour s’assurer qu’il n’y a pas de chevauchement avec la LEC.

Le LEC a également parlé de COVID-19, déclarant que «nous évaluons continuellement la situation avec COVID-19 et son impact sur la saison estivale. Actuellement, nous devons encore déterminer quand et comment nous pourrons réintroduire en toute sécurité le jeu LEC dans notre studio à Berlin – y compris quand nous pouvons accueillir à nouveau un public de studio. La LEC n’a pas non plus prévu d’annuler la finale en direct à Malmö, en Suède, un pays qui s’est jusqu’à présent abstenu de verrouillage. Elle a cependant fermé les frontières aux voyages extérieurs.

Dans tous les cas, le LEC continue de surveiller la situation et de planifier des scénarios alternatifs dans le cas où ils devraient se détourner d’un événement en direct à grande échelle, un peu comme ils étaient obligés de le faire avec les Spring Split Finals.

Images via Riot Games.

