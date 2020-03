League of Legends: LEC revient le 20 mars, sera en ligne uniquement

Le LEC reviendra le 20 mars avec tous les matchs joués à distance.

La semaine dernière, le LEC a été annulé – quelques minutes seulement avant que l’émission ne soit due à l’air après qu’un membre de l’équipage ait été soupçonné d’entrer en contact avec le virus. Une semaine plus tard, cependant, le LEC reviendra. Cette fois à 100% à distance.

Au cours de la semaine dernière, le LEC n’a vu aucun membre du personnel séropositif pour le virus COVID-19; cependant, tout le personnel travaillera à domicile par mesure de précaution. Après avoir parlé avec les équipes, la LEC a décidé de déplacer la ligue en ligne uniquement pour les cinq semaines restantes du Spring Split. Avec des équipes jouant à partir de leurs centres de formation respectifs et le personnel de LEC exploitant le spectacle à distance.

LEC annonce des jeux à distance

“L’un des principaux défis du jeu en ligne est de savoir comment préserver l’intégrité concurrentielle.” Le LEC a déclaré dans un communiqué. «Pour aider à cela, toutes les équipes seront en compétition à partir de leurs installations à Berlin, à l’exception d’Origène qui jouera depuis leur centre d’entraînement à Copenhague. La latence à nos serveurs de tournoi LEC sera raisonnablement faible et à peu près égale entre les équipes, offrant un terrain de jeu égal pour la Ligue. »

En ce qui concerne les arbitres et l’intégrité du jeu, la LEC a continué; «Conformément aux directives locales et gouvernementales et pour aider à atténuer les risques pour la santé, nous avons décidé de ne pas envoyer d’arbitre dans chaque établissement de l’équipe.» Au lieu de cela, le LEC dit qu’ils «mettront en œuvre une variété de mesures …» conçues pour protéger l’intégrité de la compétition «… dans la mesure du possible …» pendant que l’événement se joue à distance.

Selon la déclaration, cela comprend: caméras supplémentaires surveillant les salles où les joueurs s’affrontent, surveillant entièrement les communications vocales et l’enregistrement d’écran. Plus la capacité de contrôle à distance, “en plus d’autres mesures actuellement envisagées.”

Un autre problème vient des pauses du jeu. Le LEC explore les options de reprise des jeux plus tard dans le cas où un jeu ne pourrait pas continuer en raison de causes externes telles que des problèmes de FAI, etc.

Le LEC débutera à l’heure habituelle du vendredi à 18h00 CET.

Le post de League of Legends: LEC revient le 20 mars, sera en ligne uniquement apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.