League of Legends lève 6 millions de dollars pour des œuvres caritatives grâce à ses joueurs

Riot a inventé un système de vote pour que vous puissiez choisir à quelles organisations attribuer les dons.

Le Riot Games MOBA, League of Legends, a annoncé aujourd’hui que sa dernière collecte de fonds mondiale pour des causes caritatives avait dépassé 6 millions de dollars. L’une des campagnes les plus remarquables concerne l’apparition deGuerrier karma de l’ordre, que du 10 au 23 de ce mois, il sera possible d’acquérir et de choisir à quelle charité les dons sont destinés. Un système qui reçoit les éloges des utilisateurs liés à l’entreprise.

Riot Games les a remerciés pour leur générosité et ont souligné que les joueurs ont montré une fois de plus qu’ils se soucient tellement d’aider à rendre le monde meilleur. Quelques mots quiJeffrey Burrell, chef de la section impact social de l’entreprise,Il s’appuie sur l’engagement de trouver de nouvelles façons de contribuer aux causes sociales à l’échelle mondiale et locale: nous sommes ravis de voir comment le travail que nous avons consacré au Fonds d’impact social commence à aider les gens à travers le monde.

Nous sommes ravis de voir comment le travail que nous avons consacré commence à aider les gens de la planète Jeffrey Burrell – Riot GamesUne fois que les utilisateurs ont acheté leurs produits de bienfaisance, un système de vote est activé où le client peutchoisissez parmi trois organisations dans votre régionauquel allouer l’argent. À la fin de la période, celui qui a reçu le plus de soutien conservera 50% de son fonds de bienfaisance, tandis que les deux autres organisations recevront 25% chacune. Étant donné que Riot s’engage à assurerun minimum de 10 000 à chaque organisation.

Le guerrier de l’ordre de la campagne Karmaest le successeur de l’étoile noire ChoGathde l’année précédente, dans laquelle les joueurs ont fait un don pour acheter un skin créé parBryan, un enfant de la Fondation Make-A-Wishet déclaré fan de League of Legends. À cela s’ajoutent d’autres actions caritatives telles que Faker, un joueur professionnel du MOBA, qui a fait don de 30 millions de won à la lutte contre le coronavirus, ainsi que Riot elle-même avec une contribution de 1,5 million de dollars.

