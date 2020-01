La League of Legends Pro League officielle, le lobby de League of Legends qui connaît la croissance la plus rapide et la plus populaire, a annoncé qu’elle reporterait la deuxième semaine de compétition en raison de l’épidémie de coronavirus extraordinairement mortelle en Chine. De plus, les casters anglais de la région quittent le pays pour rester à l’abri du virus.

Une mise à jour de l’équipe de lanceurs @lplenglish concernant le #coronarvirus. @PenguinCasts_ @DagdaCasts @HystericsCasts pic.twitter.com/E0vKdsH4Ri

– Munch (@HeyMunchables) 27 janvier 2020

La LPL a fait une déclaration officielle depuis sa page Twitter plus tôt cette semaine:

“Nous avons décidé de reporter la semaine 2 de la LPL jusqu’à ce que nous puissions assurer la sécurité et la santé de nos joueurs et de nos fans. À nos fans, nous nous excusons sincèrement qu’il en soit ainsi et nous partagerons toutes les informations dès que nous Restez en sécurité et merci à tous pour votre soutien! “

Le coronavirus s’est officiellement propagé à plus de 4 500 cas à travers le monde, avec un nombre de morts croissant qui dépasse maintenant 150 personnes. Avec la deuxième semaine de Legends Pro League prévue pour le 5 février, la ligue n’a fait aucune annonce concernant le report de ces matchs.

Les coronavirus sont communs à de nombreuses espèces d’animaux, y compris la plupart des chameaux et des chauves-souris. Ces formes de virus infectieux peuvent évoluer et infecter les humains, puis se propager entre humains. Des exemples récents de cela comprennent le SRAS-CoV et le MERS-CoV. La plupart des coronavirus infectent les animaux, mais selon la plupart des rapports, ils restent astringents des humains.

Pour plus d’informations sur le coronavirus, mais plus important encore, League of Legends, suivez ESTNN.

Le post de League of Legends: LPL retarde le début de la ligue, les Casters anglais quittent la Chine sont apparus en premier sur Esports News Network | ESTNN.