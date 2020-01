League of Legends: LPL suspendu jusqu’à nouvel ordre en raison d’un coronavirus

Quelques tristes nouvelles de la League of Legends Pro League (LPL), la Ligue annonçant qu’en raison de l’épidémie de coronavirus en Chine, la Ligue restera en pause après sa date de retour du 5 février. La Ligue était déjà en pause pour le nouvel an lunaire.

À l’heure actuelle, la date de retour de la Ligue n’a pas été annoncée, et elle est reportée jusqu’à nouvel ordre. Il convient de noter que ce retard est susceptible d’entraîner la LPL dans une frénésie de matchs à son retour, le calendrier actuel de la LPL prévoyant des matchs tous les sept jours de la semaine. Ainsi, bien que le retard soit parfaitement compréhensible, il provoque toutes sortes de problèmes lorsqu’il revient enfin.

Plus tard dans la journée, la LPL a publié une déclaration en anglais confirmant les informations selon lesquelles: «Nous avons décidé de reporter la semaine 2 de la LPL jusqu’à ce que nous puissions assurer la sécurité et la santé de nos joueurs et de nos fans. À nos fans, nous nous excusons sincèrement qu’il en soit ainsi et nous partagerons toutes les informations dès que possible. Restez en sécurité et merci à tous pour votre soutien! »

Les associations chinoises de sports motorisés ont également retardé les événements du 12 au 14 février, qui fonctionne également actuellement sur les conseils de l’administration générale du sport qui leur a conseillé, ainsi qu’à d’autres, de suspendre tous les événements sportifs avant avril. Ceci est basé sur les Tweets du journaliste Esports Ran, qui travaille également comme traducteur anglais / madorin.

