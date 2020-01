League of Legends Pro Games reporté en Chine en raison de problèmes de coronavirus

Kotaku EastEast est votre part de la culture Internet asiatique, vous apportant les derniers points de discussion du Japon, de la Corée, de la Chine et au-delà. Branchez-vous tous les matins de 4 h à 8 h.

La League of Legends Pro League de Chine a décidé de reporter les prochains matchs de la saison de printemps 2020 qui devaient initialement commencer au début du mois prochain après les vacances du Nouvel An chinois.

Selon CCN, les matches ont été repoussés dans un avenir prévisible. De même, la deuxième division de la League of Legends Development League ne commencera pas plus tard ce mois-ci. On ne sait pas quand ces jeux seront reprogrammés.

La League of Legends Pro League vise à réduire le risque d’infecter les joueurs avec le coronavirus.

Cela n’est pas confirmé, mais comme le note un journaliste de League of Legends, ce pourrait être jusqu’en avril que les matchs reprendront car, selon l’association du sport automobile du pays, tous les événements sportifs ont été suspendus jusque-là. Ce sont des étapes drastiques mais elles semblent nécessaires à la sécurité de tous.

Avec 4515 cas confirmés, le coronavirus a fait plus de 100 morts. Treize pays, dont le Japon, évacuent des citoyens de Wuhan, en Chine, où la plupart de ces cas ont été signalés.

