League of Legends: Riot Games annule l’invitation de mi-saison 2020

Malheureusement, les fans de League of Legends ne pourront pas regarder MSI cette année.

Aujourd’hui, John Needham, responsable mondial des sports électroniques pour Riot Games, a confirmé que le Mid-Season Invitational de cette année avait été annulé. Cette année a été une course folle pour tout le monde, et le monde de l’esport ne fait pas exception. Bien que les ligues LoL Esports du monde entier soient passées à un format en ligne, la question du sort de MSI est restée en suspens pendant un certain temps.

Sans réelle fin en vue de la pandémie mondiale, cette option est la meilleure pour toutes les parties concernées. “Nous pensons que cette décision était nécessaire pour assurer la santé et la sécurité des joueurs, des équipes, des équipages, des partenaires, des médias et des fans”, a expliqué Needham dans l’annonce.

Désormais, les équipes iront directement dans leur Splits d’été. Ici, ils se battront pour leur place au Championnat du Monde, comme le veut la tradition. Une annonce d’accompagnement a détaillé l’ensemencement et la distribution du Championnat du monde. C’est comme suit:

LPL (Chine), LEC (Europe): 4 équipes chacune

LCK (Corée), LCS (Amérique du Nord): 3 équipes chacune

PCS (Asie du Sud-Est), VCS (Vietnam): 2 équipes chacune

CBLOL (Brésil), TCL (Turquie), LJL (Japon), LLA (Amérique latine), OPL (Océanie), LCL (Communauté des États indépendants): 1 équipe chacun

D’autres détails sur les Mondes devraient être révélés à une date ultérieure. Mais, avec toute l’incertitude qui règne actuellement dans le monde, son sort peut également être menacé. Le Championnat du Monde est de loin le plus grand événement que LoL Esports puisse offrir et son annulation serait dévastatrice. Bien que nous ne puissions pas regarder les meilleures équipes de la bataille mondiale au MSI cette année, nous garderons plutôt espoir pour les Mondiaux.

Pour plus d’informations sur League of Legends et esports, suivez ESTNN sur Twitter et Facebook.

Le post de League of Legends: Riot Games annule l’invitation de mi-saison 2020 est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.