League of Legends: Riot révèle plus d’informations Skins, événements et éternels à venir

Le jeu et l’univers de League of Legends sont sur le point de s’agrandir encore, car Riot Games publie plus d’informations sur les skins, les événements et les Eternals dans leur dernière vidéo de développement.

Tout d’abord, Riot s’engage à essayer de produire 120 skins de champion cette année. C’est 40 de plus que l’an dernier, ce qui est une forte augmentation, mais cela leur permet de faire quelque chose d’important. Avoir autant de skins leur permettra d’en donner aux champions qui n’en ont pas reçu depuis longtemps. Ils ont promis que seize champions au total recevront des skins, dont Ornn, Bard, Mordekaiser et Skarner. Bien sûr, les champions les plus populaires auront également leur part de skins.

De plus, de nouvelles thématiques créatives seront au centre des préoccupations pour 2020. Elles réimagineront les anciennes lignes de peau et en apporteront de nouvelles aussi! Leur premier de l’année, Mecha Kingdoms, est déjà en ligne aujourd’hui.

Événements, éternels et plus

Concernant les événements, Riot Games a déclaré vouloir disposer de modes de jeu pour chaque événement unique. Parallèlement à cela, ils réduiront le travail nécessaire pour obtenir des récompenses à durée limitée des événements. Ce sera un changement très bienvenu, car il était difficile pour les personnes ayant une vie bien remplie d’économiser suffisamment de jetons pour acheter des articles coûteux comme des skins de prestige.

Enfin, la vidéo aborde Eternals. Celles-ci étaient assez controversées lorsqu’elles ont été annoncées, mais diverses préoccupations ont été traitées. Par exemple, leur série de départ pour chaque champion sera disponible à l’achat via Blue Essence ou RP. Ils changent également les éternels de certains champions pour mieux exprimer leurs compétences et se concentrer sur les parties uniques de leur kit ou style de jeu. Leur exemple notable était un éternel pour suivre le nombre de coups de compétence qu’un joueur de Vladimir a esquivé avec sa réserve de sang (W). Enfin, les joueurs pourront désactiver les animations éternelles en jeu.

Pour terminer la vidéo, il y a un teaser que la société n’est pas encore prête à “montrer”, mais espère en “annoncer” plus bientôt. Selon toute vraisemblance, ce teaser se révélera être des packs d’annonceurs personnalisés, ce qui est quelque chose que les jeux comme Dota 2 font et ont longtemps été demandés par la communauté LoL.

Dans l’ensemble, cette semaine d’annonces ouvre la voie à un fantastique 2020. Riot Games répond à de nombreuses préoccupations de la communauté et offre une grande quantité de contenu de haute qualité pour les fans de toutes sortes. C’est une façon fantastique de commencer la nouvelle décennie!

