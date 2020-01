League of Legends: Sneaky quitte Cloud9 LoL Roster pour se concentrer sur le streaming

Cloud9 ADC Zachary “Sneaky” Scuderi a annoncé qu’il quitterait la formation de l’équipe.

ADC Cloud9 de longue date, Zachary “Sneaky” Scuderi ne retournera pas au LCS en 2020. Après être avec l’organisation depuis 2013, Sneaky continuera à faire partie de Cloud9 dans un rôle de conseiller et de propriétaire. Sneaky dit qu’il passera un avenir proche à se concentrer sur sa carrière de streaming.

Après que Cloud9 ait signé Jesper “Zven” Svenningsen de TSM cette intersaison, un doute a été mis sur l’avenir de Sneaky dans la liste Cloud9, avec certaines spéculations selon lesquelles il pourrait être utilisé comme sous-marin ou jouer dans la liste de l’Académie. Tout cela semblait un peu «bizarre» pour les fans de Cloud9. Cependant, l’idée que l’un des joueurs les plus anciens de l’équipe ne soit pas seulement avec la liste de départ, mais reléguée à un rôle de sub ou d’académie.

Avec une carrière de streaming et de cosplay en plein essor au cours des dernières années, Sneaky a toujours eu une issue, pour ainsi dire. Bien qu’il soit dommage de voir une telle légende du LCS pas sur scène en 2020, peut-être qu’avec un an, Sneaky signera pour une nouvelle équipe.

Sept ans avec Cloud9

Jack Etienne, PDG et propriétaire de Cloud9, a dit ceci au sujet du départ de Sneaky: «Travailler au cours des sept dernières années avec Sneaky pour construire ce que Cloud9 est devenu a été une expérience incroyable pour moi. Je suis reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de travailler avec lui en tant que joueur et je suis ravi que Sneaky ait pris la décision de rester en tant que propriétaire et d’assumer les responsabilités supplémentaires d’être un conseiller chez Cloud9. Nous attendons tous les deux avec impatience les succès à venir! »

Sneaky a donné son avis sur la décision sur Twitter. Plus particulièrement, il ne voit pas cela comme une retraite et note que Cloud9, en particulier Jack Etienne, a tout fait pour l’aider.

Plans futurs! pic.twitter.com/Ll3eUaqZTW

– Zach Scuderi (@Sneaky) 15 janvier 2020

