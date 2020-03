League of Legends: Team Liquid signe Rikara à l’Académie, Doublelift Benched

Team Liquid a signé l’ADC Richard Samuel “Rikara” Oh avec son équipe de l’Académie tandis qu’Edward “Tactical” Ra restera son LCS à partir de l’ADC. Doublelift restera sur le banc.

Rikara, récemment joué pour Clutch Gaming Academy; avant le changement de marque de l’équipe à Dignitas Academy pendant l’intersaison. Et il est un agent libre depuis, apparaissant également aux Championnats du monde 2018 et à la division Académie 2018 pour 100 voleurs.

Doublelift a affiché ce qui suit concernant son banc de la liste de départ; «Je suis bancal parce que je n’avais aucune motivation jusqu’à très récemment. Être malade et incapable de compétitionner m’a rendu ma passion, mais trop tard. Je suis désolé envers chacun de mes coéquipiers et je travaillerai désormais pour regagner leur confiance. »

Bien que la perte de Doublelift soit source de préoccupation, les débuts de Tactical à la semaine 6 mettront les fans à l’aise. Tactical a aidé son équipe à terminer la semaine 2-0 avec Tactical ne regardant pas du tout à sa place. Surtout compte tenu du nombre d’interdictions ADC dans le match contre 100 voleurs.

Quant au long terme, nous ne savons pas ce que Team Liquid a prévu. Les joueurs ont pris des pauses par rapport au jeu professionnel dans le passé et sont revenus plus forts; Par exemple, Jian “Uzi” Zi-Hao de Royal Never Give Up. Ceci, plus la moindre importance du Spring Split dans le LCS après la mise au rebut du système de points signifie que Doublelift est parfaitement placé pour faire une pause.

Team Liquid affrontera CLG et Immortals au cours de la semaine 7, l’équipe étant actuellement en troisième position commune 6-6 avec Team SoloMid et Immortals.

