League of Legends: The European Masters revient pour 2020

L’European Masters fait son retour triomphal cette année!

Le Championnat d’Europe de League of Legends a annoncé que les Masters européens se dérouleront cette année. Cette série de tournois rassemble les meilleurs talents régionaux européens en devenir pour faire leurs preuves.

Treize ligues régionales participeront à la ligue. Elle débutera par une phase de play-in qui se déroulera du 6 au 9 avril. Après cela, la phase de groupes commence et se déroule du 22 avril au 2 mai. Enfin, la phase à élimination directe est une catégorie à élimination directe au meilleur de trois, les demi-finales et finales se déroulant les 9 et 10 mai.

De nombreux talents européens sont passés par les Masters européens pour trouver des places sur les listes LEC. Plus de 20 joueurs ont commencé ici, dont plus récemment Matyáš “Carzzy” Orság des MAD Lions et Danny “Dan Dan” Le Comte de Misfits Gamings, Iván “Razork” Martín et Petr “denyk” Haramach.

De plus, le LEC dirigera cette année la production des Masters européens. Mais malheureusement, en raison de la menace imminente du coronavirus, tous les matchs seront joués en ligne. Ce n’est pas une surprise cependant, car la LEC elle-même est également passée en ligne.

Les personnes intéressées peuvent regarder l’action en direct sur la chaîne European Masters Twitch.

