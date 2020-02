LEC Spring Split 2020: Semaine 2

Le deuxième jour, la LEC commence à montrer une image, une image qui, même à ce stade précoce, commence à ressembler à un chef-d’œuvre du G2 alors qu’elle affronte son compatriote 3-0, Origen, dans le jeu de la semaine. Ailleurs, Fnatic cherchera à prouver un point et montrera qu’ils signifient des affaires en 2020 tandis que SK et Vitality cherchent enfin à obtenir une victoire au conseil d’administration.

Excel Esports contre Misfits Gaming

Entrant dans la série, Excel Esports (“XL”) arrive avec un dossier de 2-1 pour le printemps et semblait dominant dans sa victoire vendredi soir. Quant à Misfits Gaming (“MSF”), ils arrivent avec un record de 1-2 plus faible alors qu’ils cherchent à améliorer une campagne 2020 décevante.

XL a cherché à apporter sa forme de vendredi au match de samedi, avec le premier sang vers Mickey alors qu’il cherche à poursuivre sa performance d’hier. Alors que le jeu atteignait la période intermédiaire, MSF a réussi à égaliser les éliminations, mais une bonne utilisation du Rift Herald et un bon contrôle des voies voient XL détenir une petite avance de 1,5 km d’or alors que l’Infernal Soul est activé sur la carte.

Avec Infernal live, le combat éclate. XL réclame le drake et ramasse le jungler MSF mais en perd trois en retour. MSF profite de l’avantage du corps pour essayer un Baron mais XL l’arrête alors que le plomb d’or oscille dans le sens MSF.

XL parvient à faufiler un buff Baron presque incontesté avec MSF apparemment nulle part pour être vu MSF ramasser l’Infernal en retour alors que XL cherche à pousser. Rien ne vient vraiment du buff pour XL car il faut jusqu’à ce que le prochain baron apparaisse pour qu’une action se produise. MSF réclame le baron. Contrairement à XL, MSF est en mesure de faire du Baron une victoire en remportant les cinq contre cinq et en remportant le match.

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 40: 40Tuer: 7-17Tourelles: 7-10Or: 66,7k-75,8kDragons: 2-3Barons: 1-1MVP: Dan Dan

Schalke 04 contre Mad Lions

Ce fut un début mitigé pour Schalke 04 («S04») et Mad Lions («MAD») dans la LEC 2020. MAD a réussi à décrocher la seule victoire jusqu’à présent lors de la première semaine tandis que S04 a connu des difficultés jusqu’à présent, étant emporté par ses trois adversaires jusqu’à présent.

Dans cet esprit, le jeu a pris un départ assez attendu, le premier sang allant à S04, mais le kill est instantanément échangé au fur et à mesure que les éliminations vont 1-1. Le match reste proche de la 15e minute, même si MAD détient une avance de 1 km et l’avantage de Drake. À ce stade, c’était le jeu de n’importe qui. Avec encore 10 minutes au compteur, le combat éclate enfin dans la voie des robots, Shadow se promène seul et S04 bondit et punit et prend Humanoid pour faire bonne mesure. S04 cherche à prendre l’avantage du 5v3 au Baron mais MAD les retient.

À la fin des années 20, S04 cherche à poser son pied et à terminer le jeu, ramassant des victimes et un deuxième Infernal Drake. La 35e minute arrive et le combat éclate dans la zone Baron de la rivière, c’est désordonné mais MAD la gagne et prend Baron Buff. Ils disent que le jeu peut changer en un seul combat d’équipe et celui-ci semble aller dans ce sens. MAD capitalise sur le Buff et l’utilise pour gagner un avantage numérique de 3k et tourner la tête en leur faveur. Ils ne s’arrêtent pas là-dessus mais le font avec le prochain baron et retournent le jeu sur leur tête pour amener MAD à un score de 2-2 cette division et laisser S04 titubant de leurs opportunités manquées alors qu’ils entrent dans la troisième semaine 0-4 .

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 44: 40 Victimes: 15-15Tourelles: 3-10Or: 70,2k-77,7kDragons: 2-4Barons: 0-2MVP: Humanoïde

Rogue v Vitality

Rogue (“RGE”) entre dans le match contre Vitality (“VIT”) comme l’un des côtés les plus forts à ce jour à Spring Split. Leur record actuel de 2-1 les voit aller contre VIT qui est assis 0-3 et a vraiment du mal à maîtriser le Split.

RGE prend une avance attendue après avoir obtenu son premier sang, faisant boule de neige à 23 minutes dans une confortable avance de 5 km, quatre avantage Dragon et 5-3 sur les tours. Avec Baron vivant, RGE semble presque attendre une occasion de frapper et de clore le match. Enfin, à la 27e minute, RGE obtient ce qu’il veut et avec 4k dans la banque sur VIT, il est prêt à fermer les choses.

Avec une minute à gauche sur Baron Buff, RGE pousse la base et quatre membres du VIT avant de passer au Nexus et de clore le jeu en portant RGE à 3-1 et à ressembler à une équipe considérablement améliorée depuis l’année dernière. En ce qui concerne le VIT, la semaine sera encore longue alors que l’équipe se prépare à la troisième semaine et une chance de rebondir.

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 29: 50Tueries: 10-1Tourelles: 10-4Or: 53k-45.5Dragons: 4-0Barons: 1-0MVP: Finn

SK Gaming v Fnatic

Fnatic («FNC») contre SK Gaming («SK») est la bataille de la jungle, Selfmade affrontant son ancien camp. Avec le FNC entrant dans le match 2-1 et le SK 1-2, le jeu a beaucoup en jeu avec le FNC capable de prendre une position forte avec une victoire, tandis que le SK peut ramener son Spring Split-back sur un terrain plat.

Le début de match est assez va-et-vient, il faut jusqu’à la 14e minute pour obtenir notre premier engagement significatif et cela vient d’un engagement assez faible de SK. Ils se font prendre et FNC ramasse trois attaques faciles et le jeu s’unifie. Le FNC cherche à organiser les prochains grands combats à la minute 19 et bien qu’ils aient une légère avance, il est clair que SK a la puissance de combat de l’équipe lorsqu’ils prennent la mise à mort. Le combat prend une pause avant de reprendre à l’Infernal Drake, un TP de Bwipo et le merveilleux cacao flash de Selfmade les voit ramasser trois attaques importantes, un Infernal Drake et une tour.

SK ramasse deux gros tirs dans la voie médiane et se dirige vers Baron, Nemesis TP derrière et clignote dans la fosse en tuant facilement Limit. Rekkles et Selfmade se déplacent dans l’entrée de la fosse et ramassent quatre éliminations pour FNC alors qu’ils prennent le baron. Avec l’acquisition du Baron, le FNC pousse la voie des bots pour gagner alors qu’ils terminent le match en semblant dominants, malgré quelques moments douteux en milieu de partie.

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 29: 10Tuer: 8-18Tourelles: 3-8Or: 46,5k-53,6kDragons: 0-4Barons: 0-1MVP: Nemesis

G2 Esports contre Origen

La bataille pour la première place, G2 Esports («G2») a semblé inébranlable lors des trois premiers matchs de la division. De l’autre côté de la Rift, Origen («OG») n’a pas été en reste, prenant également une fiche de 3-0 dans ce match du match de la semaine. Le vainqueur monte en haut de la table et prend une grosse réclamation sur le Spring Split même à ce stade précoce.

G2 prend deux premières batailles et deux éliminations précoces, la domination dominante de cette division est à nouveau pleinement visible aujourd’hui. OG est toujours à la fête mais G2 est aux commandes. En parlant de contrôle, G2 ne semble pas intéressé à abandonner quoi que ce soit. Combat après combat, ils repartent en bonne santé et avec encore plus d’or. Upset parvient à utiliser ses pieds magiques pour remporter deux grands éliminations pour son côté, mais cela semble trop peu, trop tard alors que G2 passe à une avance de 3k et contrôle ce jeu.

Alors que G2 essaie de chercher à marquer leur autorité sur la Faille, ils démarrent le Baron avant qu’une erreur de Destiny ne conduise G2 à chasser deux attaques avant de reprendre le Baron. Malheureusement pour G2, dans leur empressement à arrêter le vol, Perkz va trop loin et se fait retirer. Alors que le combat continue, Jankos est réduit en morceaux alors que OG ramasse Caps et Mickx et réclame le Baron, jeu?

Non, le jeu n’était pas activé. Pas pour OG de toute façon. G2 marche dans la base OG alors qu’ils prennent l’inhib et as le côté OG, jouant avec leur nourriture plutôt que de tuer le Nexus comme G2 a tendance à le faire. En attendant que les sbires apparaissent, G2 décide de ramasser quelques attaques supplémentaires pour aider à améliorer leurs statistiques alors qu’ils avancent 4-0 et semblent déjà imparables.

STATISTIQUES RAPIDES:

Temps: 35: 29 Victimes: 21-9Tourelles: 9-4Or: 62,7k-54,5kDragons: 4-0Barons: 0-1MVP: Caps

INFORMATIONS DE DIFFUSION

Regardez le LEC ici à ESTNN TV. Pour plus d’informations sur le tournoi, les équipes, les classements et les joueurs, visitez www.lolesports.com. Restez à l’écoute ici à l’ESTNN et suivez-nous sur Twitter et Facebook pour plus de nouvelles, articles, opinions et plus sur League of Legends.

Images via LoL Esports.

Image sélectionnée via LoL Esports Flickr.