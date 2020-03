L’écrivain de la dernière émission de télévision confirme qu’il ne changera pas la sexualité d’Ellie

Sur Twitter, Craig Mazin, l’auteur et producteur de l’émission The Last Of Us HBO qui vient d’être annoncée, a confirmé qu’il ne changerait pas la sexualité d’Ellie, au grand soulagement des fans.

Vous feriez mieux de garder le gay gay. Pls et merci. N’effacez pas cette représentation pls. Quoi qu’il en soit, je suis tellement excité pour ça!

– barbara🔮 (@ lmj_black2pink) 5 mars 2020

La sexualité d’Ellie a été un sujet de division parmi les fans depuis qu’il est devenu évident qu’Ellie était gay dans le premier DLC, Left Behind. La sexualité d’Ellie a été confirmée par le marketing de The Last of Us Part II, avec une première bande-annonce la montrant en train d’embrasser une autre femme. Ellie est un rare exemple de protagoniste gay dans un grand match AAA, et Mazin reconnaît clairement l’importance de représenter cela dans la série.

Le sentiment d’être inclus dans les médias est très important pour ceux qui ont été marginalisés dans le passé, ignorer qu’une partie du personnage d’Ellie serait une honte.

Au-delà de cela, la société qui existe dans le monde Last Of Us est très éloignée de la nôtre. Si The Last Of Us Part II et le HBO montrent normaliser les homosexuels au sein de la nouvelle société en cours de création, ce serait un gros problème. Même dans la post-apocalypse, n’importe qui devrait pouvoir trouver l’amour.

The Last Of Us consistait à trouver l’humanité dans les petites choses, car Joel et Ellie s’accrochaient souvent aux petits moments de soulagement et de bonheur parmi le chaos de misère et de souffrance que le monde était devenu. Profiter d’un petit moment romantique pendant une brève minute de calme dans leur vie est très fidèle à la source. Quand tu pourrais être mort demain, les personnages doivent saisir chaque instant qu’ils peuvent. Espérons que Craig Mazin restera fidèle à sa parole

