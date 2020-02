L’écrivain Mass Effect Karpyshyn travaille également aux nouveaux jeux de Wizards of the Coast

Une autre semaine s’écoule avec la nouvelle d’un autre vétéran du BioWare d’EA qui déménage au studio de jeux Archetype de Wizards of the Coasts.

Bien qu’il vient de dévoiler qu’il a déménagé au studio, Drew Karpyshyn semble avoir rejoint la tenue en mai 2019 en tant que directeur narratif et scénariste principal, selon son LinkedIn. Cela fait suite à un séjour de 15 mois chez Fogbank Entertainment et une course de plus de 18 ans chez BioWare. Là, il a travaillé sur des titres dont Knights of the Old Republic et les deux premiers titres Mass Effect.

“Je suis fier d’annoncer que je suis le scénariste principal d’Archetype Entertainment! Fondé par James Ohlen – le génie créatif derrière les succès de BioWare comme Baldur’s Gate, KOTOR et Dragon Age – Archetype est un nouveau studio de jeu vidéo sous les sorciers de la Coast parapluie… et je n’ai pas été aussi excité de travailler sur un projet depuis très longtemps! (Note: j’ai toujours aimé travailler avec WotC; ils ont même publié mon premier roman!) », A écrit Karpyshyn.

“Je suis dans l’industrie du jeu vidéo depuis vingt ans maintenant. Quand j’ai commencé chez BioWare, tout était frais et excitant. C’était un travail de rêve – des gens talentueux travaillant ensemble pour créer des jeux épiques comme Baldur’s Gate, KOTOR, Mass Effect et Dragon Age. Mais à mesure que nous grandissions et devenions plus performants, les choses changeaient. Nous devenions plus corporatifs. Nous étions moins capables de faire ce que nous aimions, et les équipes étaient poussées à créer des jeux basés sur des études de marché plutôt que sur nos instincts créatifs et nos passions. Mon travail de rêve est devenu juste un travail et j’ai perdu l’enthousiasme et l’excitation que j’avais autrefois.

“Mais avec Archetype, ma passion a été ravivée. La sensation dans le studio me rappelle mes débuts chez BioWare; je peux sentir la magie dans l’air. Et même si je ne peux pas entrer trop profondément dans les détails de ce que nous ‘travaillons encore, nous générons déjà beaucoup d’excitation dans l’industrie. “

Wizards of the Coast a embauché James Ohlen, vétérinaire de BioWare, en 2019, la société révélant qu’il s’agissait de diriger un nouveau studio de jeux appelé Archetype plus tôt en février.